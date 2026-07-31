'한가인♥' 연정훈, '1% 영재' 자녀 진로에 "배우 찬성…아내는 반대"(전현무계획)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 연정훈이 자녀들의 진로에 대한 생각을 밝히며 아내 한가인과의 '온도차'를 공개했다.

Advertisement

31일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 연정훈이 전현무, 곽튜브와 함께 인천 맛집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 연정훈은 자녀가 배우를 하고 싶다고 할 경우를 묻는 질문에 "해보고 싶다고 하면 말리지는 않을 것 같다"고 답했다.

그는 "해보다가 안 돼도 그것도 좋은 재산이 될 수 있다고 생각한다"며 다양한 경험 자체가 자녀에게 도움이 될 것이라는 소신을 밝혔다.

Advertisement

하지만 아내 한가인의 생각은 달랐다.

Advertisement

연정훈은 "아내는 좀 반대한다"고 밝혀 부부의 교육관에 미묘한 차이가 있음을 전했다.

이와 함께 연정훈은 자신의 어린 시절도 떠올렸다.

Advertisement

배우 연규진의 아들인 그는 "아버지는 배우 하는 걸 반대하셨다"며 "실력만 있다고 되는 길이 아니라면서 '공부를 잘하는데 왜 배우를 하려고 하느냐'고 하셨다"고 회상했다.

Advertisement

이어 "그래도 결국 배우의 길을 선택했고 지금까지 활동하고 있다"고 덧붙였다.

한편 연정훈 한가인의 첫째 딸은 상위 1% 영재 판정을, 둘째 아들도 영재 판정을 받아 화제를 모은 바 있다.

narusi@sportschosun.com