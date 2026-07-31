김고은, '청룡' 대상 주인공.."매 작품 절실, 열심히 할테니 많이 찾아달라"[청룡시리즈어워즈]

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김고은이 '제5회 청룡시리즈어워즈' 대상의 주인공이 됐다. '은중과 상연', '유미의 세포들' 등 다양한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 김고은은 가장 큰 영예를 품에 안고 뜨거운 눈물을 쏟았다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)'에서 김고은이 대상 수상자로 호명됐다.

김고은은 '은중과 상연'에서 오랜 시간 쌓인 우정과 갈등, 세월 속에서 변화하는 인물의 복잡한 감정을 섬세하게 그려내며 깊은 울림을 선사했다. 뿐만 아니라 '유미의 세포들'을 통해 현실적인 공감대를 이끌어내는 연기부터 섬세한 표현력까지 선보이며 배우로서의 저력을 입증했다. 꾸준한 작품 활동으로 자신만의 연기 세계를 구축해온 김고은은 쟁쟁한 후보들을 제치고 대상 트로피를 품에 안았다.

수상자로 무대에 오른 김고은은 한동안 말을 잇지 못했다. 결국 눈물을 보인 그는 "너무 감사하다"며 떨리는 목소리로 소감을 시작했다.

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이어 "'은중과 상연', '자백의 대가', '유미의 세포들'까지 열심히 일해서 주신 상이라 생각하겠다"며 "이 순간에 저와 함께해주셨던 많은 선배님들이 생각난다. 너무 운 좋게도 좋은 선배님들과 함께하며 따라가고 배울 수 있었다"고 감사한 마음을 전했다.

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김고은은 "저도 언젠가는 그런 선배가 되어보겠다. 박지현, 김재원 등 함께해주신 배우분들 다 감사하다"며 함께 작품을 만들어온 이들에게 고마움을 전했다.

이어 배우로서의 진심 어린 마음가짐도 밝혔다. 그는 "저는 제가 작품을 하는 게 단 한 번도 당연하다고 생각해본 적 없다. 그래서 매 작품마다 성실하고 절실하게 책임감을 갖고 임하려고 노력하고 있다"고 말했다.

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마지막으로 "저라는 배우한테 계속 새로운 얼굴을 찾고 싶어지고 호기심이 들 수 있게 정말 열심히 할 테니까 더 많이 찾아주시고 기회 달라. 앞으로 더 열심히 하겠다"며 각오를 전했다. 진심이 담긴 수상 소감과 함께 흘린 눈물은 현장을 따뜻한 감동으로 물들였다.