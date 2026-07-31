[제5회 BSA] "매순간 절실해"…김고은, 눈물의 대상(종합)

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 이변은 없었다. 이번에도 청룡은 새로운 얼굴을 발굴하고, 자신의 길을 묵묵히 걸어온 이들의 노고를 치하하며 명불허전 공정하고 유서 깊은 시상식의 면모를 보여줬다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

시상식의 최고 영예는 김고은에게 돌아갔다. 김고은은 '은중과 상연', '자백의 대가', '유미의 세포들'까지. 다양한 작품에서 묵직한 존재감과 다채로운 매력을 발산하며 세대를 아우르는 배우의 진가를 입증했다. 자신의 이름이 호명되자 깜짝 놀라며 무대에 오른 김고은은 말을 잇지 못한 채 눈물을 쏟아냈다. 그는 "너무 운 좋게도 좋은 선배님들과 함께 하며 따라가고 배울 수 있었다. 저는 작품을 하는 게 단 한번도 당연하다 생각해본 적 없다. 그래서 매 작품마다 성실하고 절실하게 책임감을 갖고 임하려고 노력하고 있다. 저라는 배우한테 계속 새로운 얼굴을 찾고 싶어지고 호기심이 들 수 있게 열심히 할 테니까 많이 찾아주시고 기회 달라"며 오열했다.

최우수 작품상은 '취사병 전설이 되다'와 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에게 돌아갔다. 두 작품 모두 기존의 문법을 비튼 B급 감성을 끌고 왔다는 점에서 청룡의 기발하고 트렌디한 시상 기준을 엿볼 수 있었다.

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남녀주연상은 '허수아비' 박해수와 '레이디 두아' 신혜선이 받았다. 박해수는 "제 마음 속 최고 연기자인 이희준 선배님께 이 상 드리고 싶다. 다음 달이면 둘째 축복이가 태어난다. 항상 복을 가져다 주는 것 같다"며 아내와 아이들에 대한 애정을 드러냈다. 신혜선은 "사라 킴은 저 혼자 만들 수 있는 역할이 아니었는데 감독님 작가님 스태프가 다같이 고민해주고 만들어줘서 이 상을 받은 게 뜻깊고 감사 드린다"고 공을 돌렸다.

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남녀조연상은 '취사병 전설이 되다' 윤경호와 '레이디 두아' 박보경이 받았다. 윤경호는 "대기실에서 전현무 형님이 '좋은 소식 있었으면 좋겠다'고 하시길래 '다른 사람이 상 받게 되면 농담이라도 한번 불러달라'고 했었다. 진짜 농담인 줄 알았다. 우리 팀 모두의 상이라 생각하고 감사히 받겠다"고, 박보경은 "내 인생에 저런 날이 한번이라도 올까 하는 생각으로 시상식을 봤는데 수상 소감을 하게 됐다. 나보다 더 놀라고 많이 울고 있는 남편 진선규 씨. 프러포즈 반지를 잃어버린 이후에 커플템을 안하는데 잃어버릴 일 없는 같은 모양의 트로피가 생겼다. 여보 오늘부터 1일"이라며 눈시울을 붉혔다.

남녀신인상은 '유미의 세포들3' 김재원과 '기리고' 전소영이 수상했다. 김재원은 "외할머니가 몸이 편찮으신데 손주 상받은 거 보고 힘내셨으면 좋겠다"고, 전소영은 "건우(백선호)야, 5인방 너무 감사하다"고 말했다.

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최우수 남녀예능인상은 'SNL 코리아 시즌8' 김원훈과 '도라이버 : 더 라이벌' 김숙이 받았다. 김원훈은 "상 안주면 데스노트 적으려 했다"며 신동엽과 숏박스 패밀리에게 고마움을 전했다. 김숙은 "얼마 전 집을 지었는데 꿀벌이 벌집을 짓더라. 큰 행운이 올 거라고들 했는데 이 상을 받게 됐다"며 신동엽 유재석 등 선배들에 대한 감사 인사를 잊지 않았다.

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우수 남녀예능인상은 '도라이버 : 더 라이벌' 주우재와 '자매다방' 정이랑이 수상했다. 주우재는 유재석의 '싸가지론'을 주창해 웃음을 안겼고, 정이랑은 힐링과 웃음을 주는 예능인이 되겠다고 약속했다.

신인 남녀예능인상은 'SNL 코리아 시즌8' 김규원과 '직장인들2'의 스테이씨 윤이었다. 김규원은 "겸손한 광대 되겠다"며 'SNL' 크루들에게 감사함을 표했고, 윤은 "'직장인들'을 만나 인생이 달라졌다"며 작품을 함께한 스태프와 스테이씨 멤버들에 대한 애정을 드러냈다.

다음은 제5회 청룡시리즈어워즈 수상자(작)

대상 : 김고은('은중과 상연')

드라마 최우수작품상 : '취사병 전설이 되다'

예능 최우수작품상 : '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'

여우주연상 : 신혜선('레이디 두아')

남우주연상 : 박해수('허수아비')

최우수여자예능인상 :김숙('도라이버:더 라이벌')

최우수남자예능인상 : 김원훈('SNL 코리아 시즌8')

우수여자예능인상 : 정이랑('자매다방')

우수남자예능인상 : 주우재('도라이버:더 라이벌')

여우조연상 : 박보경('레이디 두아')

남우조연상 : 윤경호('취사병 전설이 되다')

신인여우상 : 전소영('기리고')

신인남우상 : 김재원('유미의 세포들 시즌3')

신인 여자예능인상 : 심자윤('직장인들 시즌2')

신인 남자예능인상 : 김규원('SNL 코리아 시즌8')

글로벌 아이콘 위드 라비앙 코스메틱상 : 고윤정('이 사랑 통역되나요?')

마른파이브 인기스타상 : 고윤정-변우석-유재석-이수지

OST 인기상 : 안유진('취사병 전설이 되다' OST)

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com