구성환 "외모와 달라"…육회도 못 먹는 의외의 입맛(나혼산)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 구성환이 터프한 이미지와는 달리 의외의 입맛을 공개하며 반전 매력을 선보였다.

Advertisement

31일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 초복을 맞아 김신영, 이선민을 집으로 초대한 구성환의 일상이 공개됐다.

이날 구성환은 이선민과 함께 단골 정육점을 찾았다. 강동구 홍보대사인 그는 "너를 우리 동네에서 보니까 너무 반갑다"며 반갑게 인사를 건넸다.

이어 "며칠 전부터 내가 제일 좋아하는 부위를 주문해 놨다"며 손님을 위해 미리 준비한 고기를 소개했다.

Advertisement

정육점 사장은 입가심으로 육회를 권했고, 이선민은 거리낌 없이 맛을 봤다. 하지만 구성환은 "난 구워서 먹을게"라며 손사래를 쳐 모두를 의아하게 만들었다.

Advertisement

이유를 묻자 구성환은 "나는 보기와 다르게 비위가 되게 약하다. 뭐든 찍어 먹어야 한다"며 "난 호텔 좋아하고 캠핑 안 좋아한다. 외모와 다르게 비위가 약하다"고 솔직하게 털어놨다.

거듭된 권유에 결국 육회를 한 점 맛본 구성환은 어색한 표정으로 "으음"이라고 반응해 웃음을 자아냈다. 이를 지켜보던 기안84와 김신영은 "편식이 심하네"라며 놀라워했다.

Advertisement

한편 구성환은 이날 손님들을 위해 약 41만 원어치의 고기를 통 크게 결제하며 훈훈한 면모도 보여 눈길을 끌었다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com