노홍철, 30년 만에 턱수염 깎았다 "거울보면 깜짝 놀라"

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 노홍철이 30년 동안 함께해온 트레이드마크 수염을 과감하게 정리하며 새로운 변화를 맞았다.

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31일 노홍철의 유튜브 채널에는 '노홍철이 30년간 기르던 수염을 싹 다 깎은 이유는? (독일 여행)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 독일로 여행을 떠난 노홍철의 자유롭고 유쾌한 여정이 담겼다. 이날 노홍철은 독일 여행 중 마인강을 바라보며 여유로운 시간을 보내던 중, 오랜 시간 자신의 얼굴을 함께 지켜온 수염과 작별을 결심했다.

수년간 유지해온 스타일을 단숨에 바꾸는 결정은 그에게도 특별한 순간이었다. 익숙했던 모습을 내려놓고 새로운 변화를 선택한 노홍철의 모습은 보는 이들에게 신선한 재미와 함께 색다른 매력을 선사했다.

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30년 가까이 자리했던 수염이 사라진 뒤 거울 속 자신의 모습을 마주한 노홍철은 낯설면서도 유쾌한 반응을 보였다. 오랜만에 마주한 '수염 없는 노홍철'의 모습에 스스로도 놀라움을 감추지 못한 그는 특유의 재치 있는 입담으로 순간을 풀어냈다.

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그는 "분위기에 너무 취했나 보다. 거울 보다가 깜짝깜짝 놀란다. 오랜만에 어렸을 때 별명이 생각났다. 가족들이 저를 비누라 했다. 피부가 너무 고와서. 오랜만에 비누를 발견했다"라고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.