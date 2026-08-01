'가족 절연' 심형탁, 日아내♥와 '지원군無' 육아 현실.."아들 봐줄 사람 없다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 심형탁이 육아를 하며 느낀 현실적인 고충을 털어놨다.

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31일 심형탁 가족의 유튜브 채널에는 심형탁 가족의 일상이 담겼다.

심형탁은 아내와 아들이 있는 일본 처갓집으로 향했다. 먼저 아내를 만나 장을 본 심형탁은 "신기한 일이 벌어졌다. 하루가 없다. 이런 적이 한 번도 없었다. 둘이 하루 없이 무언가를 해본 적이 없다. 너무 신기하다"라고 말했다.

이어 "누가 봐줄 사람이 없어서 (그렇다). 그런데 오늘은 장모님이 하루를 봐주고 있어 사야도 혼자 나왔다. 연애할 때로 돌아간 것 같다"라며 오랜만에 아내와 연애 기분을 내 눈길을 끌었다. 심형탁은 또 "하루 없을 때 둘이 이렇게 쇼핑했는데"라며 장을 보다가 아내를 꼬옥 껴안았다.

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심형탁은 금전 문제 등으로 모친을 비롯한 가족과 절연했고, 결혼식에도 가족이 아무도 오지 않아 안타까움을 더한 바 있다. 아내는 고국을 떠나 심형탁과 한국에서 생활하고 있는 상황. 두 사람은 가족의 도움 없이 오롯이 서로에게 의지하며 육아를 이어가고 있는 것으로 보인다.

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잠시 후 처갓집에 도착한 심형탁은 아들 하루와 재회했다. 하루는 아빠를 보자마자 환하게 웃었지만, 잠시 떨어져 있었던 탓인지 이내 수줍은 반응을 보여 미소를 자아냈다.

한편 심형탁은 지난 2023년 18세 연하 일본인 히라이 사야와 결혼했으며 지난해 아들 하루 군을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com