父 잃은 '하하♥' 별, 시아버지를 아빠로 부르기로.."호칭 바꾸니 너무 좋아하셔"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 별이 시부모에게 각별한 마음을 드러냈다.

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31일 '션과 함께' 채널에는 '마포구 사랑꾼 하하♥별 부부가 첫 눈에 결혼을 결심한 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 별은 시어머니와의 첫 만남을 묻는 질문에 "시아버지는 저를 보자마자 너무 좋아하셨다. 시어머니와는 처음에 단둘이 만났는데, 제가 잘 보이려고 하는 모습이 아니어서 조금 당황하셨던 것 같다. 당시 '하하가 별을 쫓아다녔다'는 기사가 나와서 시어머니는 '우리 아들이 혼자 좋아하는 건 아닐까'라는 생각을 하셨다고 한다. 그래서 그땐 저를 보고 속상해하셨다고 들었다"라고 털어놨다.

그러면서 "다음에 뵀을 때 '오빠 같은 아들을 낳아주셔서 감사하다'고 말씀드렸더니 너무 행복해하셨다"라고 떠올렸다.

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이후 시어머니는 별에게 자신을 '엄마'라고 부르게 했다고. 별은 "저는 시어머니라고 부른 적이 없다. 저랑 가장 대화를 많이 나누고, 제게 많이 의지하신다"라고 전했다.

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그런가 하면 시아버지에게는 최근에서야 "아빠"라는 호칭을 쓰게 됐다고 전했다. 별은 "저는 사실 아빠가 돌아가셨다. 어느 날 생각해 보니 아버님에게는 계속 '아버님'이라고 불렀더라. 그래서 몇 달 전에 아버님하고도 (호칭을) 텄다. '아빠라고 불러도 되냐'라고 여쭤보니 엄청 좋아하셨다. 원래 상남자에 엄청 시크하신데 저한테만 다정하신 분"이라며 미소 지었다.

한편 하하와 별은 2013년 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com