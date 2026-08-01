'급노화' 57세 곽진영, 실리프팅 후 '세월 역행' 눈물.."자신감 생겨" ('터치미')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 곽진영이 시술을 받은 후 리즈 시절 미모를 되찾았다.

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31일 방송된 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에는 곽진영이 출연했다.

곽진영은 "얼굴 여기저기에 손을 안 댔을 때로 돌아가고 싶다"라며 달라진 얼굴에 속상한 심경을 전했다. '종말이' 이미지에서 탈피하고자 선택했던 성형수술을 후회한 것.

곽진영 어머니는 "자기 마음에 안 들면 또 (성형수술을) 해서 마음고생이 말도 못 한다"라며 곽진영이 성형 재수술 등으로 부작용도 겪었다고 밝혔다.

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곽진영은 늦은 밤까지 혼자 술을 마시는 습관도 있었고, 아침 공복에 믹스커피를 4봉지나 타 마시는 모습을 보여 보는 이들을 깜짝 놀라게 했다. 이런 습관 탓에 피부 컨디션은 더욱 악화된 모습이었다.

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결국 병원을 찾은 곽진영은 갱년기로 인해 콜라겐이 감소했고, 불규칙한 생활 습관이 노화를 가속화시켰다는 진단을 받았다.

곽진영은 실리프팅, 볼륨 부스터 등 시술을 받은 후 스튜디오에 깜짝 등장했다. 곽진영은 전과 달리 탄력 넘치는 피부로 리즈 시절을 연상하게 했고 감격해 눈물을 흘렸다. 곽진영은 "자신감이 생겼다"라며 미소 지었다.

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joyjoy90@sportschosun.com