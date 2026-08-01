'한예종 10학번' 이상이, 김고은 대상에 동공확장→자리서 벌떡…시선강탈 리액션 화제

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김고은이 '청룡시리즈어워즈'에서 대상을 수상한 가운데, 절친 이상이의 반응이 포착돼 화제를 모으고 있다.

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김고은은 지난 31일 인천 파라다이스시티에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 대상 수상의 영예를 안았다.

이날 김고은의 이름이 대상 수상자로 호명되자 중계 화면에는 같은 자리에 있던 배우 이상이의 반응이 담겼다. 이상이는 김고은의 이름이 불리는 순간 자리에서 벌떡 일어나 입을 다물지 못한 듯 놀란 표정을 지었고, 이후 김고은에게 다가가 악수를 청하며 축하를 전했다.

예상치 못한 순간에도 숨기지 못한 이상이의 리액션은 김고은을 향한 진심 어린 축하로 이어졌다. 시상식 현장에서 포착된 두 사람의 모습에 시청자들은 남다른 친분에 관심을 보였다.

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1991년생 동갑내기인 김고은과 이상이는 한국예술종합학교 연극원 10학번 동기로, 오랜 시간 인연을 이어오고 있는 절친한 사이로 알려져 있다. 같은 학교에서 배우의 꿈을 키운 두 사람은 이후 각자의 자리에서 활약하며 서로를 응원하는 동료로 관계를 이어가고 있다.

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김고은은 이날 대상 수상 후 무대에 올라 소감을 전했다. 그는 "제가 작품을 하는 것이 한 번도 당연하다고 생각한 적이 없었다. 매 작품 절실하게 책임감을 갖고 임한다"며 "저라는 배우에게 계속해서 새로운 얼굴을 찾고 싶어질 수 있도록 더 열심히 할 테니 더 많은 기회를 달라"고 말하며 눈물을 보였다.

한편 김고은은 '은중과 상연, '자백의 대가', '유미의 세포들' 등 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 배우로서 입지를 다져왔다. 이번 대상 수상으로 또 한 번 연기력을 인정받은 가운데, 앞으로 보여줄 행보에도 관심이 쏠린다.