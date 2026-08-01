박미선 "내 명품백은 다 ♥이봉원 선물"…결기는 안 챙겨도 생일은 꼭

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 박미선이 남편 이봉원에게 받은 명품 선물을 자랑하며 유쾌한 부부 일화를 공개했다.

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31일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '항암하던 박미선을 위해 김영철이 매일 해준 '이것' (25년 의남매 추억 대방출)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김영철은 과거 이봉원에게 걸려온 한 통의 전화를 떠올렸다.

그는 "봉원이 형이 생일 당일 갑자기 전화를 해서 '오늘 미선이 누나 생일인 거 알아요?'라고 묻더라"며 "형이 깜짝 놀라길래 부부의 평화를 위해 내가 알려줬다"고 회상했다.

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이에 박미선은 "영철이 때문에 이혼 안 한 거네"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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이어 그는 "결혼기념일은 안 챙겨도 생일은 꼭 챙긴다"며 "생일에는 제일 좋은 선물을 해준다. 내가 가지고 있는 명품 가방은 전부 남편이 사준 것"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

김영철이 "그럼 이봉원 씨 생일에는 뭘 선물하냐"고 묻자 박미선은 "명품 신발을 많이 사준다"고 답했다.

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이어 "좋은 데로 가라고 사주는 것"이라고 농담했고, 김영철이 놀란 표정을 짓자 "떠나라는 뜻이 아니다. 좋은 곳을 많이 다니라는 의미"라고 황급히 해명해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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박미선은 김영철과의 오랜 인연도 언급했다. 그는 "나를 막 대하는 후배를 좋아하는데 영철이가 정말 그렇다"며 "가끔 보고 싶다가도 만나면 한 시간만 지나면 진이 다 빠진다"고 말했다.

그러면서 "예전에 일산까지 함께 차를 타고 간 적이 있는데, 옆에서 계속 떠드니까 멀미가 날 정도였다"고 폭로해 김영철을 당황하게 만들며 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com