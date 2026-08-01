'속옷 CEO' 송지효, 직접 입고 증명한 '자신감'…파격 모델 자태

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송지효가 자신이 론칭한 속옷 브랜드의 새 컬렉션 모델로 직접 나서 건강미 넘치는 매력을 뽐냈다.

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송지효는 지난 31일 자신의 SNS에 "2026년 니나.쏭 여름제품 나왔어요"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 송지효는 자신이 운영 중인 속옷 브랜드 '니나.쏭'의 여름 신제품을 착용한 채 다양한 포즈를 선보였다.

강렬한 레드 브라톱부터 화이트 슬리브리스까지 깔끔한 스타일링으로 탄탄한 몸매와 건강미를 드러내 눈길을 끌었다.

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특히 군살 없는 허리 라인과 자연스러운 포즈, 자신감 넘치는 표정이 어우러져 브랜드 모델 못지않은 완성도 높은 화보를 연출했다.

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제품을 직접 착용하고 홍보에 나선 CEO다운 행보도 돋보였다.

사진을 접한 팬들은 "CEO가 직접 입으니 신뢰가 간다", "역시 몸매가 다 했다", "건강미가 정말 멋있다", "모델 못지않은 화보다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.

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한편 송지효는 지난해 이너웨어와 향수 브랜드를 론칭하며 사업가로도 새로운 도전에 나섰다.

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현재 브랜드 대표를 맡아 제품 기획과 홍보에도 직접 참여하고 있다.

narusi@sportschosun.com