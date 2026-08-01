전원주, 54살 연하 남성 스킨십·발언 '적절성 논란'…"성별 반대였다면?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전원주가 54살 연하 남성에게 스킨십과 적극적인 호감을 표현하는 모습이 공개되면서 온라인에서 적절성을 둘러싼 갑론을박이 벌어지고 있다.

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지난 30일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '선우용여 전원주가 몸짱남과 떠난 럭셔리 호강 여행(영원한 우정)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 전원주와 선우용여가 전남 보성으로 여행을 떠난 모습이 담겼다. 이들의 일일 수행원으로는 33세 PT숍 대표 김승우 씨가 함께했다.

제작진이 "이따가 두 분 시중을 들어줄 잘생긴 남자가 온다"고 소개하자 전원주는 "사위 삼고 싶다"며 반가움을 드러냈다.

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이어 김승우 씨가 상의를 탈의해 탄탄한 근육질 몸매를 공개하자 "감동이다", "여기 봐라. 멋있다", "저거 보니까 나 떨린다"며 심장을 부여잡는 리액션을 보였다.

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영상 말미에는 전원주가 김승우 씨의 팔을 만지거나 몸을 가까이하는 장면도 담겼다.

선우용여 역시 "몸이 너무 좋다"며 감탄을 보탰고, 김승우 씨는 웃으며 상황을 이어갔다.

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하지만 영상 공개 이후 온라인에서는 이를 바라보는 시선이 엇갈렸다.

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일부 누리꾼들은 "상대가 손주뻘인데 불편하게 느껴진다", "성별이 반대였다면 훨씬 큰 논란이 됐을 것", "예능이라도 신체를 대상으로 한 발언과 접촉은 조심해야 한다" 등의 반응을 보였다. 남성 연예인이 젊은 여성 출연자에게 같은 행동을 했다면 더 큰 비판을 받았을 것이라는 지적이다.

반면 "손주를 예뻐하는 것처럼 귀엽게 표현한 것뿐", "예능적인 리액션을 너무 심각하게 받아들이는 것 같다", "상대도 웃으며 촬영했고 불쾌감을 드러낸 적도 없다", "맥락을 무시한 과도한 비판"이라며 확대 해석을 경계하는 의견도 적지 않았다.

전원주는 앞서 지난 23일 공개된 같은 채널 영상에서도 스태프의 얼굴을 쓰다듬으며 "잘생겼다"고 말하는 모습이 공개돼 일부 시청자들 사이에서 적절성 논란이 제기된 바 있다.

이번 영상 역시 예능적 웃음으로 봐야 한다는 의견과, 상대의 외모나 신체를 소재로 한 표현과 신체 접촉은 성별과 관계없이 같은 기준으로 바라봐야 한다는 의견이 맞서면서 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com