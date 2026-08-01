'건강 회복' 아이유, 열흘 만에 공식석상…"심장이 다시 뛴다" 환한 미소

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 주지훈과 함께 남녀주연상 시상자로 나선 아이유. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 아이유가 건강 회복에 집중하고 있는 가운데, 약 열흘 만에 공식 석상에 모습을 드러내 팬들의 반가움을 샀다.

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아이유는 지난 31일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 KBS 2TV '제5회 청룡시리즈어워즈'에 참석해 배우 주지훈과 함께 남우주연상 시상자로 무대에 올랐다.

지난해 같은 시상식에서 드라마 '폭싹 속았수다'로 여우주연상을 수상했던 아이유는 마이크를 잡고 "오늘은 안 떨릴 줄 알았는데 이 자리에 서니 작년 기억이 떠오르면서 심장이 다시 뛰는 것 같다"고 말했다. 이어 "지난해 받은 상 덕분에 한 해 동안 더욱 열심히 달릴 수 있었다. 그 소중한 순간을 올해는 시상자로 함께할 수 있어 영광"이라며 수상 당시를 떠올렸다.

무엇보다 이번 등장은 건강상의 이유로 활동 계획을 조정한 이후 처음 선 공식 일정이라는 점에서 더욱 관심을 모았다. 아이유는 최근 고질적으로 앓아온 이관개방증 증상이 악화되면서 당초 9월 예정됐던 고양 스타디움 공연과 이후 콘서트 일정, 정규 6집 발매 계획을 모두 연기했다.

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소속사 EDAM엔터테인먼트는 당시 "현재 상태로는 공연을 소화하기 어렵다고 판단했다"며 "아티스트의 건강을 최우선으로 고려해 치료와 회복에 집중하기로 했다"고 밝혔다. 다만 일상생활이 어려울 정도의 상태는 아니며, 최상의 컨디션으로 무대에 서기 위한 결정이라고 설명했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 시장자로 나선 주지훈, 아이유. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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아이유 역시 팬들과의 소통을 통해 직접 심경을 전했다. 그는 "최근에는 귀 증상이 밤낮없이 이어지면서 노래할 때 제 컨디션을 유지하기가 쉽지 않았다"며 "기다려주시는 분들께 죄송한 마음이 크지만, 충분히 회복한 뒤 다시 행복하게 노래하는 모습으로 인사드리겠다"고 약속했다.

최근 공개 열애 약 4년 만에 배우 이종석과 결별 소식까지 전해졌던 아이유는 건강 문제까지 겹치며 팬들의 걱정을 샀다. 하지만 이날 시상식에서는 환한 미소와 안정적인 진행으로 무대를 이끌며 밝은 모습을 보여 안도감을 안겼다.

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짧은 등장에도 아이유를 향한 박수와 응원이 이어졌고, 팬들은 "건강한 모습으로 돌아와 달라", "무리하지 말고 충분히 회복했으면 좋겠다"는 응원의 메시지를 보내고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com