28세 연정훈, '♥24세 한가인'과 결혼한 이유…"알콩달콩 로망 있었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] '전현무계획4' 전현무와 곽튜브가 '먹친구' 연정훈과 함께 인천 노포의 진짜 매력을 찾아 웃음과 감탄이 끊이지 않는 먹트립을 완성했다.

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7월 31일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획4'(MBN·채널S 공동 제작) 5회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 배우 연정훈이 '인천 노포 상륙 작전'에 나서 40~65년 전통을 이어온 숨은 맛집들을 찾아다니는 모습이 담겼다. 이들은 선지 해장국부터 추억의 분식집, 제철 민어 전문점까지 섭렵해 알찬 먹정보와 무해한 재미를 가득 안겼다.

이날 인천 앞바다에 선글라스를 낀 채 등장한 전현무는 "나는 묵아더다"라며 인천상륙작전(?)을 선포했다. 곽튜브 "그 당시 맥아더 장군보다 지금 형 나이가 더 많지 않냐"고 받아쳐 시작부터 대환장 케미를 발산했다. 이들의 첫 번째 목적지는 1982년부터 자리를 지켜온 선짓국 노포로, 전현무는 선지를 넣어 부쳐낸 이색 '선지부침전'까지 주문해 조심스레 맛을 봤다. 직후 그는 "선지 향이 하나도 안 난다. 최근 먹은 전 중 최고"라며 박수를 쳤다. 다음으로 선짓국을 한 숟가락 뜬 전현무는 "우거지와 된장의 풍미가 완벽하다"고 극찬했고, 곽튜브는 밥까지 말아먹으며 만족감을 드러냈다.

뜨끈하게 배를 데운 뒤, 두 사람은 '대한민국 3대 도둑'으로 통하는 '한가인 남편' 연정훈과 합류해, 40년 전통의 분식집으로 향했다. 차 안에서 연정훈은 곧 만날 분식집에 대한 설렘을 내비치며 "아내가 학창시절 좋아하던 떡볶이집은 집 앞에 있었다고 하더라"고 한가인 얘기를 꺼냈다. 이에 전현무는 "그때 인기가 얼마나 많았을까~"라며 한가인을 치켜세웠고, 연정훈은 "다행히 (아내가) 여고를 나왔다"고 해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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잠시 후, 분식집에 도착한 세 사람은 직접 만든 군만두와 쫄면, 돈가스를 맛보며 감탄을 쏟아냈다. 진심의 먹방과 함께 곽튜브는 "우리 아기가 이제 100일이 됐다"며 '육아 선배' 연정훈에게 조언을 구했다. 연정훈은 "제일 힘들 때다. 먹이고 트림 시키고 재우고"라고 운을 뗀 뒤, "여성 분들은 우리가 아무리 노력해도 섭섭할 수 있다"고 직언했다. 이어 "섭섭해 하면 어떻게 하냐?"는 질문에는 "미안해해야 한다. '나도 힘들다'는 생각을 앞세우면 안 된다"고 강조했다. 전현무는 "맞다. 그러면 싸움만 커진다. 근데 난 왜 (이 사실을) 알고 있냐?"며 씁쓸한 미소를 지었다.

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추억의 분식과 함께인 만큼, 추억 이야기도 곁들여졌다. 연정훈은 전현무가 자신의 과거 사진을 깜짝 공개하자, "미국에 살다가 방학 때 한국에 잠깐 들어와서 찍은 것"이라고 설명했다. 전현무-곽튜브는 "전형적인 미국 유학파 얼굴이다. 드라마에 나오는 귀공자 같다"고 부러워했다. 또한 한가인이 '도전 골든벨'에 출연했던 학창시절 모습이 공개되자, 전현무는 "무조건 길거리 캐스팅감!"이라며 극찬했다.

훈훈한 분위기 속, 세 사람은 마지막 맛집인 65년 전통의 민어 전문점으로 향했다. 이동 중 전현무는 과거 '24세' 한가인과 '28세'에 결혼했던 연정훈에게 "왜 그렇게 빨리 결혼했냐?"고 돌직구 질문을 던졌다. 연정훈은 "어릴 때 결혼해서 알콩달콩 사는 걸 로망으로 생각했다. 그리고 결혼이 (작품 활동을) 방해한다고 생각하지 않았다"고 담담하게 답하며 '사랑꾼' 면모를 보였다.

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그러던 중, 민어 전문점에 도착한 세 사람은 민어회와 부레, 민어 전, 민어 매운탕까지 코스로 맛볼 수 있는 '제철 민어 정식'을 영접했다. 푸짐한 식사 중, 전현무는 "미혼인 내가 부럽진 않은지?"라고 슬쩍 연정훈의 속을 떠봤다. 연정훈은 "부럽지 않다. 술을 마시다가도 아이들 생각이 나서 집에 빨리 간다"고 답해 전현무를 K.O시켰다. 이어 '부부싸움'에 대해 묻자 연정훈은 "안 한다. 왜 안하냐면 내가 항상 잘못했다고 하기 때문"이라고 차원이 다른 정답을 내놔 '리스펙'을 받았다. 끝으로 연정훈은 '민어' 2행시까지 야무지게 소화하며 인천 노포 탐방의 대미를 장식했다. 직후 공개된 예고편에는 대박 맛집을 발굴해낸 '인천 노포 상륙 작전' 1탄에 이어 2탄에 나선 전현무-곽튜브의 모습이 담겨 다음 방송에 대한 기대감을 끌어올렸다.

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MBN·채널S '전현무계획4'는 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com