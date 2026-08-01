2PM 닉쿤, 공항서 첫 '욕설' 터졌다…"왕따설 때문에 더 예민했던 시기"

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[스포츠조선 이지현 기자] 2PM 멤버들이 과거 불거졌던 '닉쿤 왕따설'의 진실을 유쾌하게 털어놨다.

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지난달 31일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '원조 북부대공 2PM이랑 와글'이라는 제목으로 2PM 멤버 완전체가 모였다.

이날 나영석 PD의 유튜브 채널에 출연한 멤버들은 데뷔 초 온라인에서 제기됐던 '닉쿤 왕따설'을 언급했다. 당시 일부에서는 한국인 멤버들이 태국 출신인 닉쿤을 따돌린다는 근거 없는 소문이 퍼졌고, 멤버들 역시 이를 인지하고 있었다.

멤버들은 "한국인들이 태국인을 왕따시키고 있다는 이상한 소문이 났었다"며 "우리도 어이가 없었다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 공항 라운지에서 있었던 일화를 공개했다. 멤버들은 쇼핑을 마친 뒤 한 명씩 라운지로 향했지만, 이어폰을 끼고 있던 닉쿤을 미처 발견하지 못하고 그대로 지나쳤다고. 서로 닉쿤이 먼저 들어가 있는 줄 알았지만, 닉쿤은 혼자 남겨진 상황이었다.

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뒤늦게 탑승구에서 만난 닉쿤은 "형, 거기 혼자 있으면 우리 또 왕따 소리 나는 거 아니야"라는 멤버들의 말에 갑자기 "너네가 다 내 말 무시했지, 이씨!"라고 욕설과 함께 외쳤다고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

멤버들은 "닉쿤이 욕한 걸 처음 들은 날이었다", "말하고 나서 형도 좀 시원했을 것", "한국어가 많이 늘어서 자신 있게 내뱉는 모습을 보고 오히려 대견했다"고 회상했다. 또 "20년 동안 가장 기억에 남는 순간 중 하나가 형이 욕 두 번 한 것"이라며 웃음을 터뜨렸다.

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닉쿤 역시 당시를 떠올리며 웃었고, 멤버들은 "그때는 왕따설 때문에 괜히 더 신경이 쓰였던 것 같다", "다들 예민했던 시기였다"고 입을 모으며 근거 없는 루머였음을 다시 한번 강조했다.

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한편 2PM은 오는 8월 8~9일 인천 인스파이어 아레나에서 단독 콘서트 2026 2PM Concert 'THE RETURN in INCHEON'을 개최한다.

olzllovely@sportschosun.com