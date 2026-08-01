야노시호 母, '사위' 추성훈과 결혼 반대한 사연…"목숨 거는 직업 싫었다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈의 장모가 딸 야노 시호와의 결혼을 앞두고 품었던 솔직한 심경을 털어놨다.

Advertisement

지난달 31일 유튜브 채널 '야노시호'에는 '"입은 그대로 다 주세요" 성공한 딸의 효도 플렉스'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 야노 시호가 어머니와 함께 시간을 보내며 가족과 결혼에 대한 진솔한 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이날 야노 시호는 "내가 이렇게 자유를 좋아하는 사람이 된 건 엄마의 삶을 보며 자랐기 때문인 것 같다"고 운을 뗐다.

Advertisement

이에 어머니는 추성훈과의 결혼을 떠올리며 당시 속마음을 솔직하게 밝혔다. 그는 "솔직히 말하면 직업이 마음에 들지는 않았다"고 고백했다.

Advertisement

이어 "그 사람이 싫었다는 뜻이 아니라, 생명을 걸고 하는 직업이지 않나. 부모 입장에서는 딸이 오래오래 행복하게 살기를 바랐다"고 설명했다.

다만 "그래도 네가 스스로 선택한 사람이니까 믿었다"고 덧붙이며 결국 딸의 선택을 존중했다고 말했다.

Advertisement

분위기는 곧 화기애애한 추억 이야기로 이어졌다. 야노 시호는 어머니에게 "엄마는 잘생긴 사람을 좋아했잖아"라고 말했고, 어머니는 웃으며 "맞아. 예전에는 정말 잘생긴 사람을 좋아했다"고 인정했다.

Advertisement

이어 야노 시호는 부모님의 젊은 시절 사진을 떠올리며 "단체 사진을 보면 아빠만 다른 세상 사람처럼 눈에 띄었다. 정말 멋있었다"고 회상했고, 어머니 역시 "정말 잘생겼다"고 공감해 웃음을 자아냈다.

또 어머니는 남편과의 러브스토리도 공개했다. 그는 "학생 때 1년 정도 사귀다가 취직하면서 헤어졌는데, 다시 그리워져 먼저 연락했다"며 "다시 만난 뒤에는 거의 매일 함께 있었다. 이렇게 계속 함께 있을 거라면 차라리 결혼하는 게 낫겠다는 생각이 들어 결혼했다"고 밝혔다.

한편 야노 시호는 지난 2009년 종합격투기 선수 겸 방송인 추성훈과 결혼해 2011년 딸 추사랑을 얻었다.

olzllovely@sportschosun.com