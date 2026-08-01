랄랄 맞아? 출산 후 몰라보게 달라졌다...'8kg 감량·금발 변신' 놀라운 변화

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 랄랄이 다이어트 성공에 이어 파격적인 헤어스타일까지 선보이며 한층 달라진 비주얼을 공개했다.

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지난달 31일 랄랄은 "탈색"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

랄랄은 기존의 어두운 헤어 컬러를 벗어나 금발로 변신한 모습이다. 과감한 탈색으로 한층 세련되고 강렬한 분위기를 연출해 팬들의 시선을 사로잡았다.

특히 출산 이후 체중 감량에 성공하면서 한층 슬림해진 비주얼도 눈길을 끌었다. 갸름해진 얼굴선과 또렷해진 이목구비가 돋보이며 이전과는 확연히 달라진 분위기를 자아냈다.

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랄랄은 최근 꾸준한 다이어트 과정을 팬들과 공유하며 많은 관심을 받아왔다. 앞서 체중이 증가한 모습이 공개됐을 당시 일부 누리꾼들 사이에서는 둘째 임신설이 제기되기도 했지만, 이후 꾸준한 운동과 식단 관리로 눈에 띄는 변화를 이뤄냈다.

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지난 21일에도 그는 위고비, 마운자로 안 해도 빠진다. 너무 오래 걸려서 문제지만"이라는 글을 남기며 다이어트 근황을 전했다.

이어 "77kg에서 시작해서 현재 68.55kg"이라고 밝혀 약 8kg 이상 감량에 성공한 사실을 공개해 화제를 모았다.

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또 한 누리꾼이 "살은 언제 뺄 건지 궁금하다"는 댓글을 남기자 랄랄은 "사실 다 빠졌다. 어제 찍은 사진 공유"라고 답하며 달라진 몸매가 담긴 사진을 공개해 자신감을 드러냈다.

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한편 랄랄은 지난해 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 현재 육아와 콘텐츠 제작을 병행하며 다양한 일상을 팬들과 활발히 공유하고 있다.

shyun@sportschosun.com