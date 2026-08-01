'여성암 투병' 이솔이, 숯불도 피해 다니는 일상..“이러니 일과 사랑에 빠지지”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 건강 문제로 달라진 일상을 솔직하게 전했다.

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이솔이는 지난 7월 31일 개인 계정을 통해 사람들로 북적이는 식당 사진을 올린 뒤 "부럽다. 금요일 저녁에 만날 사람과 체력 있는 사람들"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 사람들로 가득 찬 식당 내부 모습이 찍혀있다.

이어 그는 "나는 숯불도 피해야하고 술도 마시지 않아야 하니 저녁은 조용히 집에서 보내는 게 일상이 되어버린... 이러니 일과 사랑에 빠질 수밖에~~"고 전했다.

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이솔이는 지난해 여성암 투병 사실을 공개하며 수술과 항암 치료를 받았다고 밝힌 바 있다. 현재는 암세포가 모두 사라졌다는 진단을 받은 뒤 정기적인 추적검사와 약물 치료를 이어가고 있으며, 최근에도 검진을 마친 소식을 전했다.

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한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 최근 온라인에서 제기된 이혼설에 대해서는 직접 입장을 밝히며 사실이 아니라고 해명하기도 했다.

tokkig@sportschosun.com