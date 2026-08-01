홍현희 子, '엄마 빈자리'에 내비친 속마음 "엄마 일 가는게"...제이쓴 현명한 위로

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍현희와 인테리어 디자이너 제이쓴 부부의 아들 준범이가 엄마의 빈자리를 아쉬워하는 모습이 공개돼 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.

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지난달 31일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'?에는 '엄마 없는 날 준범이 라이딩하는 아빠의 하루'?라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서는 스케줄로 자리를 비운 홍현희 대신 제이쓴이 홀로 준범이를 돌보는 일상이 담겼다.

평소 엄마와 함께하는 시간이 많았던 준범이는 아빠와 단둘이 하루를 보내며 색다른 일상을 보냈다.

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아침부터 제이쓴은 찢어진 동화책을 테이프로 정성껏 붙여준 뒤 준범이와 함께 책을 읽으며 시간을 보냈다. 다정한 분위기 속에서 독서를 마친 준범이는 유치원에 갈 준비를 시작했고, 양치까지 마친 뒤 아빠와 함께 차에 올라 등원길에 나섰다.

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하지만 차 안에서 준범이는 문득 엄마를 떠올렸다. 그는 "엄마가 일을 가는 게…"라며 말을 잇지 못한 채 아쉬운 마음을 드러냈고, 평소 엄마와 함께하는 시간을 그리워하는 모습으로 안타까움을 자아냈다.

이를 들은 제이쓴은 아들의 마음을 공감하며 차분하게 위로를 건넸다.

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제이쓴은 "엄마가 일 가서 속상했어? 그럴 수 있어"라며 준범이의 감정을 먼저 이해한 뒤 "엄마도 일하고, 아빠도 일하고, 준범이도 유치원에 가는 거야"라고 다정하게 설명했다.

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아빠의 따뜻한 말에 준범이도 조금씩 안정을 되찾으며 유치원으로 향했고, 현실적인 육아와 가족의 일상이 담긴 모습은 많은 시청자들의 공감을 불러일으켰다.

준범이를 무사히 유치원에 데려다준 뒤 제이쓴은 자신의 시간을 보내기 위해 운동에 나섰다. 그는 "제가 올해로 41세다. 근육이 빠지고 있는 게 느껴진다"며 체력 관리의 중요성을 털어놓으며 운동에 집중하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

한편 홍현희와 제이쓴은 2018년 결혼했으며, 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다.

shyun@sportschosun.com