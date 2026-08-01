도경완, 두 자녀 앞 사관학교 중퇴한 속내 "약한 사람이라 못 버텼다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장윤정의 남편 도경완이 두 자녀 연우, 하영과 함께 대한민국 육·해·공군의 핵심 전력을 체험하며 뜻깊은 시간을 보낸 가운데, 도경완이 뜻밖의 개인사를 공개해 눈길을 끌었다.

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1일 도경완의 유튜브 채널에는 가족이 국내 방위산업 현장을 둘러보는 국방 투어 영상이 공개됐다. 이날 도경완은 아이들에게 "나중에 크면 어디 가야 돼?"라고 묻자 연우는 "군대"라고 답했고, 그는 "우리나라를 지키는 탱크, 비행기, 배를 직접 보러 왔다"며 여행의 취지를 설명했다.

첫 번째로 찾은 곳은 육군 전차를 생산하는 현장이었다. K2 흑표 전차와 무인 로봇 등을 둘러본 도경완은 연우, 하영에게 "이런 분들이 이런 무기도 만들고 우리를 지켜주기 때문에 네가 행복하게 사는 거다. 감사한 마음을 가져야 한다"고 말했다. 아이들 역시 "감사합니다"라며 인사를 전해 훈훈함을 자아냈다.

이어 해군 함정과 잠수함을 제작하는 조선소를 찾은 가족은 압도적인 규모에 연신 감탄했다. 연우는 잠수함의 스텔스 기술에 가장 큰 관심을 보였고, 도경완은 "나중에 훌륭한 사람이 돼서 '도연우함'이 생겼으면 좋겠다"고 말해 아들을 흐뭇하게 했다.

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마지막으로 공군 전투기 생산 시설을 방문한 도경완은 뜻밖의 개인사도 공개했다. 그는 공군에 들어가기 앞서 "아빠 가슴 속에 아픈 공간이다"라며 "아빠는 예전에 공군사관학교를 다니다가 아빠 같이 약한 사람은 도저히 못 버텨서 중간에 포기하고 나왔다"고 털어놨다. 이에 투어를 소개하던 군인에게 "몇기세요?"라고 물었고, 자신보다 기수가 낮은 그에게 "선배가 될 뻔 했다"고 너스레를 떨기도 했다.

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이후 도경완과 아이들은 우리 기술로 개발된 전투기 KF-21과 비행 시뮬레이터를 체험하며 즐거운 시간을 보냈다.

투어를 마친 도경완은 "조국의 영공을 위해 지금 이 순간에도 희생하는 분들이 많다는 걸 다시 느꼈다"며 육·해·공군 장병들에게 감사의 마음을 전했다. 또 "군 생활을 마친 뒤 대한민국 국군의 전력이 얼마나 발전했는지 몰랐는데 직접 와 보니 첨단화·지능화가 많이 이뤄졌다. 두 발 뻗고 자도 되겠다는 생각이 들었다"고 감탄했다.

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특히 아이들에게 가장 인상 깊었던 장소를 묻자 하영은 "비행기", 연우는 "해군이 제일 재밌었다"고 답했다. 연우는 "우리나라가 바다를 지켜주는 사람들이 꼭 있었으면 좋겠다고 생각했는데 우리나라 배들이 기술도 좋고 멋져서 든든했다"고 말했다. 이에 도경완은 "예전에는 다른 나라의 도움을 받았지만 이제는 우리의 무기를 수출하는 나라가 됐다. 굉장히 자랑스럽다"고 뿌듯함을 드러내며 영상을 마무리했다.

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olzllovely@sportschosun.com