진선규♥박보경, '트로피 커플템' 나란히…"신혼 때부터 꿈꿨다" 벅찬 감동의 여운

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 진선규가 아내 박보경의 청룡시리즈어워즈 여우조연상 수상을 축하하며 벅찬 소감을 전했다.

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진선규는 1일 자신의 SNS에 '청룡시리즈어워즈' 현장에서 촬영한 부부 셀카와 트로피 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 턱시도를 차려입은 진선규와 오프숄더 드레스를 입은 박보경이 여우조연상 트로피를 함께 들고 환하게 미소 짓는 모습이 담겼다. 또 나란히 진열된 부부의 청룡 트로피도 공개하며 남다른 감회를 드러냈다.

진선규는 "같은 시상식에 레드카펫을 밟는 날이 왔으면 좋겠다고 배우 부부로서 신혼 때부터 꿈꿔왔던 순간"이라며 오랜 바람이 현실이 된 기쁨을 전했다.

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이어 "너무나도 기적 같은 보경이의 수상 순간이었다"며 "아이들을 키우며 오랜 시간 참고 기다리고 기도하고 바라던 순간이 이렇게 빨리 올 줄 몰랐다"고 벅찬 심경을 털어놨다.

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특히 그는 "결혼식 이후 두 번째로 입는 드레스가 참 감동이었다"며 아내를 향한 애틋한 마음도 드러냈다.

또 "보경이를 응원하고 축하해주신 모든 분들께 다시 한번 감사드린다"며 "이번 청룡의 주인공이 된 모든 배우와 예능인들의 수상 소감 하나하나가 감동이었다. 모두 축하드린다"고 함께 수상의 기쁨을 나눴다.

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진선규는 "오늘부터 다시 1일"이라며 "저희 부부의 커플 청룡 트로피가 예쁘게 자리했다"고 웃음을 보인 뒤, "더 겸손히 사람의 길, 배우의 길로 가는 부부가 되겠다"고 다짐했다.

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한편 앞서 박보경은 지난달 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'로 여우조연상을 수상했다. 수상 소감에서 그는 "프러포즈 반지를 잃어버린 뒤 커플 아이템을 하지 않았다"며 "이제 잃어버릴 일 없는 같은 모양의 트로피가 생겼다. 여보, 오늘부터 1일"이라고 말해 감동을 안겼다.

객석에서 이를 지켜보던 진선규는 두 손을 모은 채 기도하는 모습과 함께 끝내 눈물을 흘렸고, 진심 어린 축하를 보내는 모습으로 많은 박수를 받았다.

진선규 역시 2022년 제1회 청룡시리즈어워즈에서 남우조연상을 수상한 바 있어, 이번 박보경의 수상으로 부부는 나란히 청룡 트로피를 품게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com