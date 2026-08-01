황정민 폭로 K씨 정체는?..“15세 연하의 상당한 미모 소유자” (연예뒤통령)

연예뒤통령 캡처

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 황정민을 상대로 스토킹 혐의를 받고 있는 K씨에 대한 관심이 이어지고 있다.

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지난 7월 31일 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '아들까지 건드렸다? 배우 황정민 폭로전 소름돋는 전말'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 연예 기자 출신 유튜버 이진호는 K씨에 대해 "55세 황정민보다 15세 어린 40다. 상당한 미모를 가졌다. 좋게 말하면 열혈 팬을 넘어 나쁘게 보면 사생에 가까운 모습을 보였다"고 설명했다.

이어 K씨가 황정민의 미성년 자녀 SNS에 협박성 메시지를 보내고 졸업 공연장까지 찾아간 정황을 언급하며 "명백한 스토킹 행위로 결코 정당화될 수 없다"고 지적했다. 또 황정민에게 500건이 넘는 문자메시지를 보낸 점 역시 비판받아야 할 행동이라고 강조했다.

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반면 황정민 역시 팬과 단둘이 술자리를 갖고 먼저 연락을 이어가며 사적인 대화를 나눈 점은 오해를 불러올 수 있었다고 주장했다.

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이에 대해 이진호는 "팬에게 오해의 여지를 준 부분은 분명 짚고 넘어가야 한다"면서도 "그렇다고 이후 벌어진 스토킹 행위가 정당화될 수는 없다"고 선을 그었다.

한편 K씨는 스토킹 혐의로 벌금 300만 원의 약식명령을 받은 뒤 이에 불복해 정식 재판을 청구한 상태다. 황정민 측은 지속적인 스토킹 피해를 주장하며 법적 대응을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com