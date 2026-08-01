이수지, '재선거' 논란 15일 만에 자필편지 사과 "변명의 여지 없이 죄송"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 이수지가 최근 불거진 유튜브 콘텐츠 논란에 대해 자필 사과문을 공개하며 고개를 숙였다.

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이수지는 1일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 손글씨로 작성한 사과문을 게재했다.

그는 "이번 일로 많은 분들께 실망과 불편을 드린 점 진심으로 죄송하다"며 "또한 논란 이후 신속하고 올바르게 대처하지 못한 점에 대해서도 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "이번 일을 무겁게 받아들이고, 충분한 재정비의 시간을 가진 뒤 더 신중하고 책임감 있는 모습으로 다시 찾아뵙겠다"고 전하며 당분간 활동을 재정비하겠다는 뜻을 내비쳤다.

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앞서 이수지는 지난달 14일 유튜브 채널 '핫이슈지' 콘텐츠를 통해 재선거를 연상시키는 장면을 선보였다가 정치적 논란에 휘말렸다.

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당시 공개된 '공무원 김지영씨의 철밥통 지키기' 영상에는 행정복지센터를 찾아와 "재선거"를 외치는 인물을 공무원이 제지하는 장면이 담겼다. 이를 두고 일부 시청자들은 재선거 시위를 악성 민원인처럼 희화화한 것 아니냐며 비판을 제기했다.

논란이 커지자 제작진은 공식 입장을 내고 "영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 "해당 장면은 특정 정치적 입장이나 사회적 사안을 전달하려는 의도가 아니었지만, 사회적으로 민감한 사안을 충분히 고려하지 못한 제작진의 판단 부족이었다"고 인정했다.

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이어 "이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 관계가 없다"며 "제작 과정에서 세심하게 검토하지 못해 출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 역시 송구스럽게 생각한다"고 밝혔다. 제작진은 문제 장면을 삭제한 뒤 재발 방지를 약속했다.

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olzllovely@sportschosun.com