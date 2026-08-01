'성실 납세자' 유재석, 방송 최초 '세금 납부' 현장 공개 "나중에 내는 건 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 유재석이 촬영 도중 은행을 찾아 세금을 납부하는 뜻밖의 일상을 공개했다.

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1일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '풍향중-여행지는 돌림판에, 길은 지도책에 맡겨 둔 4형제의 NO내비 국도 여행'이 공개됐다.

영상에서 유재석은 여행 출발을 앞두고 지갑을 집에 두고 온 사실을 뒤늦게 알아차렸다. 지갑을 전달받기로 한 그는 "가다가 은행도 좀 들러야 한다"며 "세금을 내야 하는데 계속 녹화가 있어서 은행을 못 갔다"고 털어놨다.

먼저 도착한 양세찬에게 이를 설명한 유재석은 "은행 갈 사람 또 있을 것"이라며 웃었고, 이후 여행 도중 실제로 은행을 들르기로 했다. 현금을 찾아 여행 경비를 마련하는 과정에서 유재석 역시 세금 납부를 함께 처리하기로 한 것이다.

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멤버들과 은행에 도착한 뒤에도 유재석은 세금 납부를 가장 먼저 챙겼다. 그는 "은행 올 시간이 없어 녹화 중간에 왔다"며 바쁜 스케줄 때문에 미뤄졌던 사정을 설명했다.

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앞서 멤버들이 "나중에 쉬는 날 하면 되지 않느냐"고 묻자 유재석은 "나중에 하기는 없다. 오늘 제때 해야 한다"며 납부 기한을 지키려는 모습을 보였다.

이를 지켜보던 멤버들은 "방송에서 유재석이 세금 내는 모습이 나오는 건 처음 아니냐"며 신기해했다. 이에 유재석은 "세금 납부는 정말 중요하다"며 "우리의 의무"라고 강조해 웃음을 자아냈다.

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한편 유재석은 평소 성실한 납세자로 잘 알려져 있다. 앞서 유재석은 대규모 자산 형성 이후 진행된 고강도 세무조사에서도 고의적인 세금 누락이나 탈세 정황이 전혀 발견되지 않은 사례로 알려져 있다.

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특히 그의 세금 신고 방식은 연예계에서도 드문 선택으로 평가된다. 세무업계에 따르면 유재석은 다수의 고소득 연예인이 선택하는 '장부 기장 신고' 대신, 세금 부담이 더 커지는 추계 신고(기준경비율 8.8%) 방식을 택했다. 연 소득이 100억 원일 경우 장부 신고를 하면 약 27억 원 수준의 세금을 낼 수 있지만, 추계 신고를 선택하면 과세 표준이 크게 올라 약 41억 원의 세금을 납부하게 된다.

olzllovely@sportschosun.com