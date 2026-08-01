김성수♥박소연, 공개열애 8개월만에 엇갈린 연애관...심리상담 결과 공개 ('신랑수업')

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[스포츠조선 김수현기자] '신랑수업2' 김성수 박소연 커플이 공개열애의 새 국면을 맞이했다.

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7월 31일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서 '성소 커플' 김성수X박소윤은 '커플 상담'을 통해 서로를 깊이 알아가는 시간을 가지며 관계를 돈독히 해 시청자들의 응원을 받았다.

'성소 커플' 김성수X박소윤은 심리 상담 센터를 찾아 조영은 심리상담가를 만났다.

두 사람은 사전에 작성한 3가지 검사 내용을 바탕으로 상담에 돌입했고, 조영은 상담가는 "두 사람이 '이타'라는 공통된 가치관을 1순위로 꼽았지만, 박소윤은 상대의 반응을 통해 관계의 안정감을 확인하는 반면 김성수는 자율성이 높다. 장기적인 관계에서 김성수에게 부담이 될 수도 있을 것 같다"고 분석했다. 이에 두 사람이 요즘 부쩍 서로의 다른 점을 느끼고 있다며 고개를 끄덕였다.

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뒤이어 개인 상담을 진행했는데, 먼저 박소윤은 "동물로 자신을 표현해보라"는 조영은 상담가의 주문에 '무인도에 있는 강아지'를 자신이라고 비유했다. 이어 그는 "중학교 때 동생이 태어난 직후 아버지가 쓰러지면서, 엄마가 두 사람을 먼저 돌보느라 자연스레 외로움이 피어났다"고 가정사를 밝혔다.

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그러면서 박소윤은 "일에서 두 번의 큰 실패를 겪은 뒤, 좌절감을 사랑으로 채우고픈 마음이 커졌다. 결과적으로 연애가 더 힘들어졌다"고 고백했다. 박소윤의 개인 상담이 종료된 후, 조영은 상담가와 마주한 김성수는 "상대가 내 마음 같지 않다"며 입을 뗐다.

그는 "사랑에 있어서는 누구보다 결이 맞아야 하고, 그 기준이 '대화의 길이'라고 생각하는데, 요즘 들어 박소윤이 나를 피곤하게 생각하는 느낌이 들 때가 있다"며 등을 돌린 '사슴'과 '상어'로 둘의 관계를 비유했다. 그럼에도 김성수는 "다른 장소에 살지만, 둘 다 물이 있는 곳을 찾는다"며 박소윤과 여전한 유대감을 보였다.

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개별 상담을 마친 조영은 상담가는 "조금 더 명확해진 답을 찾아가길 바란다"며 마지막 '커플 상담'에 돌입했다. 이 자리에서 두 사람은 얽혀 있는 밧줄을 함께 풀기 위해 여러 가지 시도를 했다. 상대방의 끈이 자신의 끈으로 들어와야 풀리는 간단한 방법이었지만 이를 알지 못해 헤매던 두 사람은 뒤늦게 해답을 찾아 미소를 지었다.

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김성수는 "밧줄이 생각보다 쉽게 풀렸지만, 나의 방어 기질을 조금 더 내려놓으면 상대와 엉킨 감정을 풀 수 있을 것 같다"고 깨달음을 전했다. 마지막으로 두 사람은 "서로를 이해하는 데 많은 도움이 됐다"며 홀가분한 미소를 지었다.

진짜 사랑을 배우기 위해 모인 남자 스타들의 리얼 연애 성장기인 채널A '신랑수업2'는 매주 금요일 밤 9시 방송된다.

shyun@sportschosun.com