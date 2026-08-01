"든든한 이모재질"…화사, 카리스마 실종 된 조카와 싱가포르 투어

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 화사가 싱가포르 투어를 마친 뒤 조카와 함께한 일상을 공개하며 반전 매력을 뽐냈다.

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화사는 1일 자신의 SNS에 "Singapore love you lah!"라는 글과 함께 싱가포르에서의 추억이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 호텔에서 짐 카트를 밀며 장난기 가득한 포즈를 취하는 화사의 모습부터 조카의 손을 꼭 잡고 호텔과 쇼핑몰을 함께 걷는 모습까지 담겼다. 무대 위 카리스마와는 달리 조카를 살뜰히 챙기는 '막내 이모'의 다정한 모습이 눈길을 끌었다.

화사는 사진마다 재치 넘치는 설명도 덧붙였다. "애기호랑이도 왔어요", "든든한 이모재질", "막내이모 때문에 긴장의 끈을 놓지 못하는 애기호랑이", "급한 브이", "밥을 코로 먹고", "미안ㅜ 촉감 으뜸이야" 등 현실 육아를 떠올리게 하는 유쾌한 멘트로 웃음을 자아냈다.

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특히 에스컬레이터에서는 조카의 손을 꼭 붙잡고 이동하는 모습, 공연장에서는 무대 리허설을 지켜보는 조카와 함께한 모습도 공개됐다. 세계 투어 일정 중에도 조카와 추억을 쌓는 화사의 '이모 바이브'가 훈훈함을 더했다.

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반면 무대에서는 분위기가 완전히 달라졌다. 화사는 리허설에서 객석을 향해 두 팔을 번쩍 들고 공연을 즐기는가 하면, 본 공연에서는 폭발적인 퍼포먼스로 팬들을 열광하게 했다. 이에 그는 "본업모먼트 왜 낯설지", "비장하다"라는 멘트를 남기며 특유의 유머 감각을 드러냈다.

한편 화사가 속한 마마무는 최근 3년 8개월 만에 완전체 스페셜 싱글 '4WARD'를 발매하며 팬들과 만났다. 현재 마카오를 시작으로 싱가포르, 마닐라, 미주 지역, 자카르타, 멜버른, 시드니, 홍콩, 쿠알라룸푸르 등에서 대규모 월드투어를 이어가며 글로벌 팬들과 소통하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com