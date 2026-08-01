제니, 발등에 새로운 '천사 타투' 포착…"사랑, 순수의 의미"

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[스포츠조선 이지현 기자] 블랙핑크 제니의 발등에서 새로운 타투가 포착돼 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

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지난달 31일(현지시간) 런던에서 활동하는 타투이스트는 자신의 SNS에 "Tattoo by me on"이라는 문구와 함께 제니의 사진을 공유하며 직접 작업 사실을 알렸다. 해당 게시물에는 제니의 계정이 함께 태그돼 눈길을 끌었다.

공개된 사진 속 제니는 블랙 시스루 의상을 입고 카메라를 응시하고 있다. 특히 발등에는 이전까지 공개된 적 없던 천사 모양의 파인라인(fine line) 타투가 새겨진 모습이 포착돼 시선을 사로잡았다. 작은 크기지만 섬세한 선으로 표현된 디자인이 제니 특유의 감각적인 스타일과 어우러지며 팬들의 호기심을 자극했다.

타투이스트는 런던을 기반으로 활동하며 섬세한 파인라인과 블랙워크 스타일을 주력으로 하는 아티스트로 알려져 있다. 미니멀한 디자인과 정교한 표현으로 해외 셀러브리티들 사이에서도 주목받고 있으며, 이번에는 제니의 새로운 타투 작업 사실을 직접 공개하면서 글로벌 팬들의 관심을 한몸에 받았다.

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또 다른 사진에서는 제니와 타투이스트가 함께 인증샷을 남긴 모습도 공개됐다. 직접 작업한 아티스트가 제니를 태그하며 게시물을 올린 만큼, 해당 타투는 일시적인 스티커가 아닌 실제 작업일 가능성에 더욱 무게가 실리고 있다.

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사진을 본 팬들은 "제니가 하면 다 예뻐 보인다", "천사 타투 '푸토'는 사랑, 순수, 아름다움의 의미에요", "천사 타투가 분위기랑 너무 잘 어울린다", "발등은 정말 아픈 부위인데 대단하다", "작은 포인트인데 존재감이 엄청나다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

한편 제니는 최근 미국 보스턴 공연에서 호주 밴드 타메 임팔라의 프런트맨 케빈 파커와 함께 'Dracula' 협업 무대를 선보인 바 있다. 또한 지난 24일 새 싱글 'Less than a Lover(레스 댄 어 러버)'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com