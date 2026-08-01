거미도 '빵' 터졌다…에픽하이 돌발 선물에 직접 화답 "땡큐, 스파이더맨"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 거미가 에픽하이의 '스파이더맨' 센스 선물에 직접 반응하며 훈훈한 웃음을 안겼다.

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거미는 지난달 31일 자신의 인스타그램에 "Thank you, Spider-Man From. GUMMY"라는 글과 함께 영상을 공개했다. 해당 게시물에는 에픽하이의 유튜브 채널 'EPIKASE'의 한 장면이 담겼다.

공개된 영상에는 그룹 에픽하이가 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 홍보를 위해 영국 런던에서 배우 톰 홀랜드, 젠데이아, 제이콥 배덜런을 만나는 모습이 담겼다.

앞서 에픽하이는 유튜브 채널을 통해 공개한 인터뷰 영상에서 톰 홀랜드에게 특별한 선물을 건넸다. 타블로는 "한국에는 '거미'라는 가수가 있다. 영어 '스파이더(Spider)'의 한국어 뜻이 바로 거미이고, 그 가수의 활동명도 거미"라고 설명한 뒤 거미의 CD를 선물했다.

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이를 들은 톰 홀랜드와 젠데이아는 놀라움을 감추지 못했고, 톰 홀랜드는 "정말 감사하다. 이제 CD가 생겼다"며 환하게 웃었다. 영화 속 스파이더맨에게 '거미'의 앨범을 선물한 재치 있는 발상이 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이를 본 거미 역시 해당 장면을 자신의 SNS에 공유하며 "Thank you, Spider-Man"이라는 유쾌한 메시지로 화답했다. 특히 "From. GUMMY"라는 문구까지 덧붙이며 센스 있는 응답을 남겨 팬들의 미소를 자아냈다.

팬들 역시 "진짜 최고의 드립이다", "스파이더맨이 거미 CD를 받다니", "거미의 반응까지 완벽하다", "이 세계관 너무 귀엽다" 등의 반응을 보이며 즐거워했다.

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한편 지난달 29일 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모두의 기억 속에서 잊힌 피터 파커(톰 홀랜드)가 자신의 정체를 알고 있는 새로운 적과 맞서 싸우는 이야기를 그린 액션 블록버스터다.

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olzllovely@sportschosun.com