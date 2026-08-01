슬리피, 방송서 안 보였던 이유.."결혼 후 일 끊겨. 아내가 다 거절했다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 슬리피가 결혼 이후 방송 일이 뜸해졌던 배경을 털어놨다.

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지난 7월 30일 채널 '슬리피 맞아요'에는 '첫인상은 최악이었지만...슬리피를 새 사람으로 만든 아내의 러브스토리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 슬리피는 아내 김나현 씨와 기념일마다 찾는 호텔에서 식사를 하며 결혼 생활과 연애 비하인드를 전했다. 제작진이 두 사람의 이야기를 궁금해하는 시청자가 많다고 말하자 그는 "그동안 자세한 이야기를 많이 하지 않았다"며 입을 열었다.

슬리피는 결혼 소식이 알려졌을 당시 여러 방송에서 부부 동반 출연 제안을 받았다고 밝혔다. 그는 "아내와 함께 출연해 달라는 섭외가 열 개가 넘게 들어왔는데 와이프가 다 거절했다"고 회상했다.

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하지만 일반인이었던 김나현 씨는 방송 출연을 부담스럽게 느꼈다. 슬리피는 "예능 경험이 전혀 없어 선뜻 출연을 결정하기 어려웠을 거다"고 말했다.

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슬리피는 "유명 예능에서도 제안이 많이 왔었는데 그거를 다 거절하니까 일이 다 끊겼다"며 "왜 냐면 나만 원하는 데가 없었다"고 말했다.

이어 "그러다가 몇 년이 흐른 뒤에야 '동상이몽'을 통해 처음 부부 예능에 출연하게 됐다"고 덧붙였고, 김나현 씨 역시 "정말 큰 마음 먹고 찍은 거다"라고 당시를 떠올렸다.

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슬리피는 2022년 김나현 씨와 결혼했으며 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com