맹승지, 우겨서 한 성형 결국 '원상복구'하더니 또 성형 욕심..."다들 다 말렸다"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 맹승지가 한 차례 성형 시술을 되돌린 경험을 털어놓은 데 이어, 이번에는 이마 거상 수술을 고민하다 결국 보류하기로 했다고 밝혔다.

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맹승지는 지난달 31일 자신의 SNS를 통해 "이마 거상 할까 말까 고민 중인 나"라는 글과 함께 거울 앞에서 자신의 얼굴을 살펴보는 영상을 공개했다.

그는 이마를 들어 올렸다 내리며 수술 후 모습을 직접 가늠하는 모습을 보였다.

하지만 주변 반응은 대부분 만류였다. 맹승지는 "다들 하지 말라고 해서 일단 진행 보류"라며 당분간 수술 계획을 미루기로 했다고 전했다.

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앞서 맹승지는 지난 2월 입술 필러 시술을 받은 뒤 다시 필러를 녹이는 시술까지 받았던 사실을 공개한 바 있다.

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당시 그는 "원하는 입술 사진을 들고 가서 '이렇게 해달라'고 요청했다"며 "원장님은 '안 예쁠 것 같은데…'라고 말렸지만 한 번 해보고 싶어서 제가 우겨서 진행했다"고 밝혔다.

그러나 시간이 지나면서 생각이 달라졌다고 털어놨다. 맹승지는 "사진과 영상을 다시 보니 '이건 내 얼굴이 아니네'라는 생각이 들었다"며 "입술만 너무 도드라져 보여 부자연스럽고 제가 원했던 느낌도 아니었다"고 고백했다.

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이어 "엄마도 '입술이 너무 이상하다'고 하셨다"고 전하며 결국 필러를 제거하기로 결심한 이유를 설명했다.

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맹승지는 "역시 과유불급인 것 같다"며 "시술이나 성형도 욕심을 낼수록 예뻐지는 것이 아니라 조금 아쉬운 정도가 가장 자연스럽고 세련된 것 같다. 우리 욕심 조금만 덜 내고 오래 예뻐지자"고 자신의 소신을 밝혔다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했으며, '코미디에 빠지다'와 '무한도전' 리포터 등으로 대중에게 얼굴을 알렸다.

shyun@sportschosun.com