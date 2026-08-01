"다 벗고 나오더니"…장윤주, 남친 부모 반대에 상처받고 눈물 많이 쏟았다

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 배우 장윤주가 과거 모델이라는 직업에 대한 편견으로 인해 연애와 결혼 과정에서 상대 부모의 반대를 받았던 경험을 털어놨다.

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1일 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'에서는 장윤주가 결혼과 상견례에 대한 이야기를 나누던 중, "연애를 할 때 남자친구가 부모님께 나를 소개하면 대부분 좋아하지 않으셨다"고 솔직하게 고백했다.

그는 "모델이라는 직업에 편견을 갖고 계신 분들이 많았다"며 "어디 잡지를 보니 다 벗고 나왔더라, 그런 일을 하는 사람이 싫다는 이야기를 들은 적도 있다"고 말했다. 이어 "지금과는 달리 내가 데뷔 초 활동하던 시절에는 모델을 바라보는 인식이 많이 달랐다"고 회상했다.

장윤주는 "그런 일들 때문에 상처도 많이 받았고, 웰컴 받지 못하는 기분이었다"며 "나라는 사람을 만나보지도 않고 직업만으로 판단받는 경우가 많았다. 그 일로 많이 울었던 적도 있다"고 털어놨다.

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현재 남편 정승민과의 결혼을 준비할 당시에도 비슷한 상황이 있었다고 밝혔다.

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장윤주는 "승민이가 '결혼하고 싶은 사람이 있다'고 말씀드렸을 때 어머니께서 '우리 집에 그런 일을 하는 사람이 들어오는 게 괜찮을까'라며 걱정하셨다고 하더라"고 말했다.

그러나 한 방송 프로그램이 오해를 풀어주는 계기가 됐다. 장윤주는 "당시 어머니와 함께 EBS 프로그램에 출연했는데, 우리 가족의 평범한 일상과 어머니의 모습을 보시고 생각이 바뀌셨다"며 "'사치스럽고 화려한 사람이 아니라 우리보다 더 평범하게 살아온 사람'이라는 걸 알게 되신 뒤 마음을 열어주셨다"고 전했다.

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한편 장윤주는 지난 2015년 4살 연하의 디자인 사업가 정승민 씨와 결혼해 슬하에 딸 리사 양을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com