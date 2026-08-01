'애니팡4', 깨꾹이·올쨍이·익명이와 마지막 컬래버레이션 이벤트

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위메이드플레이가 모바일 퍼즐 게임 '애니팡4'에서 인기 캐릭터 IP '깨꾹이'와의 마지막 컬래버레이션 이벤트를 시작했다.

이번 이벤트는 지난해 11월 진행된 '깨꾹이와 친구들', 올해 3월 선보인 '봄맞이 깨꾹이'에 이은 세 번째이자 마지막 프로젝트다. 약 한 달간 '애니팡 프렌즈와 세계 여행을 떠난 깨꾹이'를 콘셉트로 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개한다.

우선 게임 시작 화면과 퍼즐판, 퍼즐 블록 등 게임 전반을 깨꾹이 IP로 꾸민 특별 테마를 적용했다. 이용자들은 깨꾹이, 올쨍이, 익명이가 등장하는 배경과 특수 블록으로 퍼즐을 즐길 수 있으며, 출석 이벤트와 패스를 통해 다양한 보상도 받을 수 있다.

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오는 8일부터 29일까지는 '깨꾹이 씰 수집 이벤트'도 열린다. 퍼즐 플레이를 통해 깨꾹이, 올쨍이, 익명이 씰 45종을 모으면 이벤트에 참여할 수 있으며, 참가자 가운데 100명을 추첨해 깨꾹이 IP 굿즈 세트를 증정한다. 위메이드플레이는 이번 프로젝트가 국민 게임 IP인 '애니팡'과 국내 유망 캐릭터 IP를 연결하는 협업 사례로 의미를 갖는다고 설명했다.

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아이티프렌즈 관계자는 "국내 유망 IP들이 가진 매력과 잠재력에 비해 대중과 만날 기회가 부족했던 만큼 이번 제휴를 통해 이용자 접점을 확대할 수 있었다"며 "앞으로도 참신한 IP와 작가, 게임 플랫폼을 잇는 가교 역할을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

2025년부터 깨꾹이 캐릭터의 디자인과 감수를 맡아온 라부 작가는 "'애니팡'은 어릴 적부터 가족과 함께 즐겨온 게임이라 제 캐릭터가 등장한다는 사실이 지금도 신기하다"며 "이번 이벤트도 많은 이용자들이 즐겁게 즐겨주길 바란다"고 전했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com