엔씨, 차이나조이 2026서 '아이온2'·'아이온 클래식' 공개…중국 시장 공략 본격화

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엔씨가 중국 최대 게임 전시회 '차이나조이 2026'에서 '아이온' IP를 앞세워 중국 시장 공략에 나섰다.

'아이온2'와 '아이온 클래식'을 동시에 출품하며 17년째 협력 관계를 이어온 현지 파트너 셩취게임즈와 함께 이용자 접점 확대에 나선 것이다. 엔씨는 7월 31일부터 8월 3일까지 중국 상하이에서 열리는 '차이나조이 2026'에 '아이온2'와 '아이온 클래식'을 출품했다고 밝혔다.

양사는 대규모 공동 전시관을 마련해 게임 시연을 중심으로 다양한 체험 프로그램을 운영한다. 초대형 스크린을 통한 트레일러 상영과 함께 가상과 현실을 결합한 몰입형 콘텐츠를 선보이며 현지 이용자들을 맞이한다.

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특히 '아이온2' 부스는 이번 전시에서 단일 게임 기준 최대 규모로 꾸며졌다. PC 시연존에서는 대표 던전인 '불의 신전'을 직접 플레이할 수 있으며, e스포츠 무대를 연상시키는 관람 환경도 조성했다. 이와 함께 돔 형태의 대형 스크린, 코스플레이어와 함께 사진을 촬영할 수 있는 포토존, 티셔츠 등을 직접 꾸미는 DIY존 등 다양한 체험 콘텐츠를 마련했다.

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'아이온 클래식'은 모바일 시연존을 통해 주요 던전인 '하라멜', '노흐시나', '불의 신전' 등을 체험할 수 있도록 했다. 게임 속 공간을 재현한 포토존과 클래스 코스튬 공연도 함께 운영해 원작의 감성을 전달한다.

엔씨와 셩취게임즈는 지난 2009년 '아이온' 중국 서비스를 시작한 이후 17년간 협력 관계를 이어오고 있다. 양사는 지난 7월 30일 '아이온2'의 중국 출시를 위한 전략적 협력을 발표하고 현지 서비스명인 '영원의탑2'를 공개했다. '아이온 클래식'은 8월 중 중국 비공개 테스트(CBT)를 진행할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com