"올해 시험관 도전"...'송지은♥' 박위, "이미 미래 딸바보" 조카 뽀뽀에 설렘 폭발

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 박위가 조카와의 행복한 시간을 보내며 벌써부터 '미래의 딸바보'를 예약한 모습을 공개했다.

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지난달 31일 유튜브 채널 '위라클'에는 박위와 아내 송지은이 조카 인하와 함께 시간을 보내는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 박위는 송지은에게 "비 와도 놀러 갈래? 가자! 떠나자!"라며 들뜬 모습을 보였다. 이어 "난 여보랑 함께하면 행복하다. 난 7지은 할 거다"라고 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

부부는 평소 각별히 아끼는 조카 인하를 만나 시종일관 환한 미소를 감추지 못했다.

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특히 인하는 큰아빠 박위의 휠체어를 직접 밀어주고 살뜰하게 챙기는 사랑스러운 모습으로 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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다음 날 아침, 자연 속에서 힐링을 즐기던 송지은은 "자연도 너무 예쁜데 아침에 아기 소리, 인하가 '꺄르르 꺄르르' 웃는 소리가 정말 사기인 것 같다"며 조카를 향한 애정을 드러냈다.

이를 들은 박위는 "난 오늘 인하가 나한테 뽀뽀해줌으로써 이미 미래의 딸바보가 됐다"며 환한 미소를 지었다.

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조카와 함께한 일상이 두 사람의 2세를 향한 기대감을 더욱 키우는 모습이었다.

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한편 박위와 송지은은 최근 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 올해 시험관 시술에 도전할 계획이라고 밝히며 2세 계획을 솔직하게 공개했다.

당시 박위는 "현실적인 고민도 있었지만 사랑으로 아이를 충분히 키울 수 있다는 용기를 얻었다"고 고백했고, 송지은 역시 아이를 향한 애정을 드러내 많은 응원과 격려를 받았다.

shyun@sportschosun.com