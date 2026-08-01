'48세 싱글' 곽정은, 7000만원 호텔 피트니스 회원권 플렉스.."평생 유지할 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 작가 겸 교수 곽정은이 고가의 7000만원 호텔 피트니스 회원권을 선택한 이유를 전했다.

Advertisement

1일 곽정은의 유튜브 채널에는 '백만원짜리 OO, 천만원짜리, OOOOO, 7천만원짜리 OOO. 솔직히 비싸지만 왜 진작 사서 누리지 않았나 조금 후회중인 세 가지'라느 제목의 영상이 공개됐다.

이날 곽정은은 "40살 이후 비쌌지만 후회 없었던 세 가지 소비를 소개하겠다"라고 알렸다. 이어 100만원짜리 다초점 안경 구입, 1000만원짜리 라미네이트 시술에 만족감을 전한 후 "N천만원짜리 피트니스 회원권"을 소개했다. 영상에서 회원권의 가격을 밝히지 않았지만, 제목을 통해 해당 회원권이 7000만원 상당임을 알렸다.

곽정은은 신라호텔 피트니스 회원권을 이용 중이라면서 "이 얘기를 하면 사람들이 '너 좋겠다', '돈 많다'라고 하더라. 저도 처음에는 이게 사치스러운 취미라고 생각했다"라고 말했다. 이어 "그런데 막상 다녀보니 이곳에서 나를 쾌적하게 돌볼 수 있는 시간을 샀다는 생각을 하게 됐다"라고 만족감을 전했다.

Advertisement

곽정은은 "40살이 넘으니 전체적으로 에너지가 떨어지더라. 어디에서든 운동하며 날 돌볼 수 있지만, 번잡하지 않고 서비스가 훌륭한 공간에서 나를 매일 관리하는 게 중요하더라. 매일 헬스 1시간, 사우나 30분, 수영 1시간 이런 식으로 운동을 하고 있다. 2시간 반 정도의 시간이 저의 하루를 살려준다. 5,6 월에 힘든 일이 있었는데 몸을 여기다 데려놓으면 마음이 같이 회복됐다. 날 충분히 아끼고 있다는 느낌이 또렷하게 들었다"라며 재차 흡족함을 드러냈다.

Advertisement

끝으로 곽정은은 "40살 넘은 분들은 피부과, 마사지, 필라테스 등에 많이 투자하지 않나. 현실적으로 쓰는 비용을 계산해 보면 솔찬히 쓰고 있을 거다. 솔직히 피부과에 한 번 가면 1000만 원 쓰는 것도 너무 쉽다. 저는 이런 쪽에 쓰는 소비가 아예 없어졌다. 오히려 소비가 줄었다"라며 "피트니스 회원권은 평생 유지할 생각"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

joyjoy90@sportschosun.com