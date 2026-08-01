최희 "목동에선 못 입어"..7년 육아 끝 도쿄서 선보인 파격 패션

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 최희가 7년 만에 육아에서 벗어나 친구들과 떠난 여행에서 특별한 근황을 공개했다.

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최희는 1일 자신의 SNS에 "7년 만에 자유부인이 되어 친구들과 처음으로 여행 왔다. 그동안 해보고 싶었던 걸 해보며 즐기고 있다"며 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 "동네에서는 못 입을 것 같은 룩도 입고 시선 신경 쓰지 않고 마구 돌아다니는 중"이라며 "자유부인 2일째, 이제 내일 자유 반납하러 간다. 그런데 이틀 밤이면 충분하다. 아이들이 너무 보고 싶어 집에 가고 싶다. 엄마 곧 간다"라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 최희는 절친들과 함께 일본 도쿄 여행을 즐기고 있는 모습이다. 오랜 시간 육아에 집중해온 그는 오랜만에 일상을 벗어나 자유로운 시간을 만끽해 눈길을 끌었다.

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특히 최희는 등 라인이 드러나는 백리스 스타일의 의상까지 소화하며 색다른 매력을 선보였다.

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한편 최희는 2020년 사업가 남편과 결혼 후 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 최희 가족은 현재 서울 목동에 거주 중이다.

jyn2011@sportschosun.com