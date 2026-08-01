백진희, 22년 전 데뷔초 사진 깜짝.."안경 쓴 애가 나, 찐따같다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 백진희가 풋풋했던 데뷔 초 사진을 공개, "찐따미를 발견했다"라며 너스레를 떨었다.

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1일 백진희의 유튜브 채널에는 '백진희 찐따 시절 사진 공개! 뉴욕 한 달 살기 예능 찍다 만난 PD오빠와 폭풍 수다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백진희는 친한 지인을 만나 데뷔 초를 떠올렸다. 그는 "난 사실 내가 연기를 할 줄 몰랐다"라며 우연히 길거리 캐스팅을 통해 먼저 광고 모델로 데뷔, 배우의 길로 접어들었다고 설명했다.

백진희는 "광고를 찍은 뒤 배우 오디션을 봤다. 독립영화였지만 좋은 결과를 얻으면서 연기를 계속하고 싶다는 생각을 하게 됐다"며 "부모님은 내가 낯을 많이 가리는데 무슨 연기를 하냐고 하셨다. 그때 '나도 잘할 수 있는데'라는 오기가 생겼다"고 밝혔다.

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이어 2004년 촬영한 첫 광고가 공개됐고, 광고 속 백진희는 앳된 얼굴로 풋풋한 매력을 드러내 눈길을 끌었다. 백진희는 "예쁜 애 말고, 안경 쓴 애가 나다. 나의 찐따미를 발견했다"라며 웃었다.

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joyjoy90@sportschosun.com