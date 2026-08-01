김원희, 다이어트 약 복용 고백..방송 중인데 "머리가 멍해" 토로

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김원희가 방송 중 다이어트 약 복용 사실을 솔직하게 털어놨다.

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1일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2를 준비하는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 배우 미팅을 진행했고, 유재석의 절친 김원희를 만났다.

김원희는 "요새 미디어를 끊고 살고 있다"며 "연예계 쪽은 약하다. (강한 쪽이 있는데) 기억이 안 난다. 갱년기라 그렇다. 내가 지금 하는 다른 일이 있어서"라고 너스레를 떨었다.

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이어 김원희는 웃는 하하를 향해 "웃어?"라고 버럭하며 "여자라는 게 그래프가 있는데, 지금 어느 정도 반 꺾어진 나이여서 드러누울 수밖에 없다. 나는 슬픈 얘기다"고 털어놨다.

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이후 숏폼 드라마 내용을 듣던 김원희는 다소 집중력이 없는 모습을 보여 유재석에게 타박을 들었다. 이에 김원희는 "내가 사실 오늘 다이어트 약을 먹고 와가지고 지금 머리가 멍한 상태다"고 고백해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com