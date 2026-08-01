아옳이 ♥남친, 한의사 김형배였다..첫 커플샷 공개 "예쁘게 봐주세요"

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 유튜버 아옳이(본명 김민영)가 남자친구의 정체를 공개했다. 상대는 한의사 김형배로 밝혀졌다.

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아옳이는 1일 자신의 SNS에 "예쁘게 봐주세요"라는 글과 함께 연인 김형배와 찍은 커플 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 아옳이와 김형배는 '인생네컷' 사진을 찍으며 다정한 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 짓는 등 달달한 분위기를 자아냈다. 특히 선남선녀 비주얼을 자랑하는 두 사람의 모습이 눈길을 끌었다.

이어 아옳이는 "어리둥절한 한 주를 보냈다"며 당초 팬들에게 남자친구를 천천히 조심스럽게 공개할 예정이었다고 밝혔다.

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앞서 아옳이는 지난달 SNS를 통해 현재 연애 중이라는 사실을 알렸다. 당시 남자친구의 얼굴은 이모티콘으로 가렸지만, 큰 키와 탄탄한 체격이 공개되며 관심을 모았다.

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이후 온라인상에서는 네티즌들의 추측이 이어졌고, 김형배의 유튜브 채널 영상 속 한 여성의 목소리가 아옳이와 비슷하다는 점 등을 근거로 남자친구가 한의사 김형배라는 주장이 제기됐다.

이에 아옳이는 "뇌정지가 왔다"며 "이날 유튜브 선배로서 한수 가르쳐주겠다고 꺼드럭거리면서 촬영해주러 갔다. 그런데 이렇게 바로 공개가 될 줄 몰랐다. 제 목소리가 지문이긴 하죠?"라고 털어놨다.

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그러면서 "이왕 이렇게 된 거 얼굴 공개하고 편하게 유튜브 하겠다. 다행히 남자친구도 크게 당황하지 않고 은근히 즐기는 분위기다"라며 공개 연애에 대한 소감을 전했다.

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한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했지만 지난 2022년 이혼했다.

jyn2011@sportschosun.com