‘이종혁 子’ 이탁수, 181cm 폭풍성장→배우 됐다 “너무 컸다며 다들 놀라” (‘아형’)

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이종혁의 아들 이탁수가 폭풍 성장한 근황을 공개, 배우로서의 행보를 알렸다.

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1일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님' 538회에는 연극 '죽은 시인의 사회'에 출연하는 배우 오만석·연정훈·SF9 찬희·이탁수가 출연했다.

강호동은 이탁수를 보자마자 "탁수의 어릴 때의 모습을 다들 보지 않았나"라며 반가워했다. 이탁수는 과거 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에서 아버지 이종혁과 동반 출연하며 큰 사랑을 받았다. 어느덧 키 181cm의 훈남으로 성장한 이탁수는 동국대학교 연극학부에 재학 중이며, 최근 배우 활동을 시작했다.

이수근은 "너네 아빠 요즘 말죽거리에서 계속 당구 치고 다니시던데?"라며 이종혁의 근황을 언급했고 이탁수는 "맞다"라며 웃음을 보였다.

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강호동은 이어 "너무 커서 다들 놀라겠다"라고 물었고, 이탁수는 "그렇다. 사실 나는 '아빠 어디가?'에 2번 정도 나왔는데 기억해주셔서 감사하다"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com