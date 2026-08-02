은가은♥박현호 '축의금 30만원' 갈등 폭발 "기저귀·분유 살 돈인데"

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[스포츠조선 정유나 기자] '살림남' 은가은과 박현호 부부가 축의금 30만 원을 두고 현실적인 부부 갈등을 겪었다.

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1일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 출산 후 육아와 생업을 병행 중인 은가은과 박현호 부부의 현실적인 일상이 공개됐다.

이날 은가은은 예정됐던 행사가 돌연 취소되면서 당혹감을 감추지 못했다. 출산 후 불과 2주 만에 본업에 복귀할 정도로 몸이 채 회복되지 않은 상황에서 행사 취소 소식까지 전해지자 힘든 기색을 내비쳤다.

게다가 은가은은 박현호와 뜻밖의 '축의금 논쟁'까지 벌였다. 최근 알게 된 지인의 결혼식에 축의금 30만 원을 내겠다는 박현호의 한마디에 두 사람의 의견이 엇갈린 것.

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박현호는 해당 결혼식에 참석하지 않을 예정이며, 직접 만나 청첩장을 받은 것이 아니라 모바일 청첩장만 전달받았다고 밝혔다. 이에 은가은은 "밥이라도 먹이며 청첩장을 준 것도 아닌데 왜 30만원씩이나 보내냐"라고 잔소리했다.

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평소 헤어와 메이크업까지 직접 하며 생활비를 아껴온 은가은은 "최근에 알게된 형인데 30만원이나 하냐. 그 돈이면 서원이 기저귀와 분유를 얼마나 살 수 있는데. 얼마전에도 경조사비로 50만원 쓰지 않았느냐"라며 답답한 마음을 쏟아냈다. 반면 주변 사람들과의 인연을 중요하게 여겨온 박현호 역시 경조사만큼은 챙기고 싶다는 입장을 고수하며 팽팽히 맞섰다.

결국 박현호는 은가은이 계속 반대하자 "됐다. 짜증나니까 그만해라. 축의금 안 내고 안가겠다"라고 버럭하며 집을 나섰다.

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급기야 두 사람의 갈등에 시어머니까지 등판했다. 은가은은 시어머니에게 "친하지 않는 사이에 경조사비 얼마냐 내시냐"고 물었고, 시어머니는 "얼마 안 본 사이여도 20~30만원씩은 낸다"며 아들과 똑같은 대답을 했다.

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하지만 은가은과 박현호가 이 일로 다퉜다는 사실을 알게 된 시어머니는 다시 며느리의 편을 들었다. 그는 "아내는 아침부터 홈쇼핑도 가고 바쁜데, 왜 이렇게 철이 없냐. 지가 지금 30만 원이나 쓸 때냐"며 아들 박현호를 타박해 웃음을 자아냈다.

이후 '축의금 30만 원'을 두고 은가은, 박현호, 시어머니의 삼자대면까지 벌어졌고, 시어머니는 두 사람에게 "경조사비 기준은 부부가 충분히 상의해 정해라"라며 현실적인 조언을 건넸다.

jyn2011@sportschosun.com