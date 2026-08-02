'시험관 실패' 에일리, 식욕 폭발에 최시훈♥ 화들짝.."홀린 듯 먹어 과자 숨겨놔"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최시훈이 아내 가수 에일리의 남다른 과자 사랑에 걱정을 드러냈다.

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1일 '일리네 결혼일기' 유튜브 채널에는 '요즘 가장 잘 산 것들만 모았습니다! 여름 꿀템부터 주방 살림템까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 에일리는 일본에서 구입한 먹거리를 소개하는 시간을 가졌다. 에일리는 "이건 제가 남편 몰래 바구니에 넣어놨던 거다. 일본에 가서 보이기만 하면 무조건 사온다"라며 최애 녹차 초콜릿을 공개했다.

최시훈은 "나는 밤에 과자 먹는 걸 안 좋아한다"라고 말하다가, 에일리가 초콜릿을 더 꺼내자 "뭐야. 왜 이렇게 많이 샀어?"라며 놀랐다.

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에일리는 "2개밖에 안 샀다"라고 해명했고, 최시훈은 "내가 과자를 몰래 버리는데 다 찾아 먹더라. 자주는 안 먹지만 한 달에 한 번 정도 갑자기 약간 다른 사람이 된 듯 홀린 듯이 먹는다"라며 에일리의 건강을 걱정했다. 이에 에일리는 "한 달에 한 번 그러는데, 호르몬 때문"이라고 설명했다.

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한편 에일리와 최시훈은 지난해 4월 결혼했으며 이후 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 시작했다. 최근 에일리는 "시험관에 실패한 후 더 건강해지기 위해 이것저것 먹어서 2~3kg이 쪘다"라며 시험관 시술 고충을 전한 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com