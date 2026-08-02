아옳이, ♥한의사 김형배 얼굴 공개하더니 커플샷 폭주..달달한 럽스타

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 인플루언서 아옳이가 남자친구인 한의사 김형배와의 달달한 주말 데이트 근황을 공개했다.

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아옳이는 1일 "주말은 반려견 산책 데이트"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 아옳이는 연인 김형배와 함께 반려견 산책에 나선 모습이다. 두 사람은 화이트 상의를 맞춰 입은 은근한 커플룩으로 눈길을 끌었으며, 엘리베이터에서 나란히 사진을 찍는 등 자연스러운 연인 분위기를 자아냈다.

앞서 아옳이는 "예쁘게 봐주세요"라며 남자친구의 얼굴을 공개해 화제를 모았다.

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당초 연애 사실을 알릴 당시에는 남자친구의 얼굴과 이름, 직업을 공개하지 않았지만, 이후 네티즌들의 추측 끝에 상대가 한의사 김형배라는 사실이 알려졌다. 이에 아옳이는 "이왕 이렇게 된 거 얼굴 공개하고 편하게 유튜브 하겠다. 다행히 남자친구도 크게 당황하지 않고 은근히 즐기는 분위기다"라고 솔직한 심경을 전했다.

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한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했지만 지난 2022년 이혼했다.

jyn2011@sportschosun.com