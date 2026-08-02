28기 영자, 영철과 이혼 발표 후 첫 주말..카페 투어→피자 야식 '바쁜 일상'

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 28기 영자가 영철과의 관계 종료를 알린 후 첫 주말 일상을 공개했다.

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28기 영자는 1일 자신의 SNS를 통해 주말 일상을 공개했다.

공개된 사진과 영상 속 영자는 카페 투어를 다니고, 자신이 운영 중인 여성 의류 쇼핑몰 촬영을 진행하는 등 바쁜 하루를 보내는 모습이다.

또 영자는 "밤 11시 넘어서 피자 시킴. 근데 여기 진짜 맛있다"라며 야식을 즐기는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

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앞서 영자는 지난달 31일 SNS를 통해 영철과의 관계 종료 소식을 직접 알렸다.

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그는 "저는 상대방과의 관계를 정리하고 헤어졌다"며 "혼인신고는 하지 않은 상태였으며, 함께하는 동안에도 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기 때문에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적인 문제는 없다"고 밝혔다.

이어 "관계 종료에 따른 개인적인 정리와 물품 전달 역시 모두 마친 상태"라며 "헤어짐의 과정과 이유에 대해서는 따로 말씀드리지 않으려고 한다"고 덧붙였다.

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영자와 영철은 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었다. 방송 후 최종 커플이 된 두 사람은 실제 연인으로 발전했고, 올해 1월 결혼식을 올렸지만 약 6개월 만에 결별 소식을 전하게 됐다.

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jyn2011@sportschosun.com