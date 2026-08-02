고은아, 남친 공개 임박 "난다 긴다 하는 사람 다 만나, 목격담 계속 나와"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고은아가 공개 연애를 고민 중이라 밝혔다.

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지난달 31일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '연예인 30년 활동한 누나가 공개연애를 안 하는 이유0'

ㅋㅋㅋㅋ실화냐..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고은아는 동생 미르와 친언니에게 고민을 털어놓으며 "데뷔하고 나서 한번도 공개연애를 해본 적이 없다. 그 당시에는 공개연애가 부담스러웠다"고 밝혔다.

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이에 언니 방효선 씨는 "생각해보면 진짜 괜찮고 잘생기고 난다 긴다하는 사람들 만났다"고 밝혔고 미르 역시 "19살 때인가 20살 때 고은아가 데려왔던 남자친구 있다. 그때 '세상에서 그렇게 잘생긴 사람 처음 봤다'고 했다"고 밝혔다.

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예전에는 공개 연애 의향이 있었지만 지금은 조심스러워졌다는 고은아는 "내가 공개 연애를 한다 하면 구독자가 떨어질 거 같다"고 밝혔다. 고은아의 고백에 두 사람이 빵 터졌지만 고은아는 "같은 동지애를 느끼는 구독자도 있을 거고 혹시나 나를 좋아하고 마음에 담고 있는 사람들이 내가 남자친구 생겼다 하면 실망하거나 상처받으면 어떡하냐"고 고민을 이어갔다.

이에 방효선 씨는 "내가 댓글 달아야겠다. 별 걱정을 다한다"며 "일단 공개를 해봐라. 구독자 떨어지는 거에 대해 책임을 지겠다"고 밝혔다.

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미르는 "고은아가 모르는 게 목격담이 많이 올라온다. 알 사람은 많이 아는데 공개하기가 그런 거다. 나는 그 상대가 걱정이 된다"고 했지만 고은아는 "나는 내가 걱정"이라 토로했다.

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방효선 씨는 "사람마다 다른 거다. 내가 봤을 때 얘네 오빠는 즐긴다"고 밝혔고 고은아는 "이미 오빠로 확정 됐냐"고 밝혔다. 고은아는 지난 영상에서부터 연상 남자친구가 있다는 의심을 꾸준히 받아왔다. 미르는 "고은아 공개 연애는 커밍순"이라 밝혔고 고은아는 "커밍순이 아니라 고민이 된다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com