'내년 결혼' 30기 영수♥옥순, 예비 시父 마음 사로잡았다…첫 만남에 "날 잡아라"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 30기 영수 옥순 커플이 부모님을 만났다.

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1일 30기 옥순의 유튜브 채널에서는 '처음으로 남자친구 부모님 뵈러 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 4월 프러포즈를 앞두고 영수의 부모님을 뵈러 부산으로 향했다. 옥순은 "너무 긴장이 된다. 자기는 너무 안 떨려 하지 않았냐"고 긴장했지만 영수는 "자기 부모님이 잘 챙겨주시니까 안 떨렸다"며 평온하게 말했다. 옥순은 "자기 부모님도 잘 챙겨주시겠지만 그냥 뵈러 가는 거 자체가 너무 떨리는 일"이라 밝혔다.

무사히 부모님과 첫 만남을 가진 영수 옥순 커플. 영수는 "기가 빨렸다. 아빠가 너무 말이 많다"고 토로해고 옥순은 "아버님이 많이 기분 좋아해주셔서 너무 기분 좋고 감사했다"고 밝혔다.

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영수는 "내가 대기업 갔을 때도 저렇게 안 좋아했던 거 같다. 진짜 마음에 들었나 보다"라며 "옥순 화장실 갔을 때 '날 잡아라'라고 했다. '뭔 날을 잡냐. 애 부담스럽게 그만해' 했는데 '그게 아니고 너무 좋다' 이러시는데 뭐가 그러게 좋냐고 했다"고 밝혔다. 옥순은 "자기한테 고맙다며 악수 신청하신 게 너무 (웃겼다)"라고 밝혔다.

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다음날부터는 둘만의 여행을 즐겼다. MBTI P(즉흥형)인 옥순과 달리 J(계획형)이라는 영수는 여유로운 여행에 "이런 것도 한번씩 하는 거 좋다. 매번 이렇게 하는 건 못 견딘다"고 밝혔다. 이에 옥순은 신혼여행을 가면 하루씩 서로의 계획대로 움직이자고 제안했고 영수는 "내가 10분 단위 계획을 보여주겠다. 화장실 가는 계획도 짜겠다. 신혼여행은 7박8일 이상이니까 하루씩은 괜찮겠다"고 밝혔다. 이에 옥순은 "나는 '오늘 뭐해?' 하면 '바다 보기?(라고 할 것)'라 말했고 영수는 "벌써 스트레스 받는다. 여기까지 와서 그냥 바다보기? 그냥 바다 보기 할 거면 광안리 가"라고 괴로워해 웃음을 안겼다.

한편, 30기 옥순과 영수는 해외에서 명품 시계로 프러포즈하는 영상을 공개하며 결혼을 발표했다. 두 사람은 내년 1분기로 결혼식 날짜를 잡았다며 결혼을 준비하는 과정을 공개 중이다.

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wjlee@sportschosun.com