은가은, 출산 2주 만에 행사 뛰더니…"골반 통증·탈모" 후유증 고백('살림남')

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 은가은이 출산 후 산후조리도 제대로 하지 못한 채 생계 전선에 뛰어들었던 당시를 떠올리며 후유증을 고백했다.

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1일 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들2'에서는 새롭게 합류한 은가은, 박현호 부부의 일상이 공개됐다.

이날 은가은은 새벽부터 홈쇼핑 녹화에 나서며 직접 메이크업과 헤어를 준비했다.

흑채까지 스스로 바르는 모습이 공개되자 MC들은 놀라움을 감추지 못했다.

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이를 본 은지원은 "출산하자마자 산후조리도 제대로 못 하지 않았냐. 출산 2주 만에 행사도 뛰지 않았냐"고 안타까워했다.

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은가은은 "그때는 해야 하니까 힘든 줄도 몰랐다"며 "그런데 지금 아프다. 장마철만 되면 장난이 아니다. 잘 때도 깨고 지금도 골반이 너무 아프다"고 출산 후유증을 털어놨다.

이어 "출산 150일 정도 되니까 머리가 빠지기 시작했다"고 산후 탈모까지 고백해 안타까움을 더했다.

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은가은이 직접 메이크업과 흑채를 하는 이유도 공개됐다.

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그는 "조금이라도 돈을 아끼면 우리 가족이 맛있는 걸 한 번 더 먹을 수 있겠다는 생각이 든다"고 말하며 가족을 향한 애정을 드러냈다.

특히 출산 2주 만에 행사를 하며 일을 이어온 은가은은 몸 곳곳에 남은 후유증을 털어놓으면서도 가족을 위해 스스로 비용을 아끼는 현실적인 모습으로 시청자들의 공감을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com