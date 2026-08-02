'故 박동빈 아내' 이상이, 사별 95일 만 첫 SNS…"보고 싶어, 사랑해" 먹먹

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이상이가 남편인 배우 고(故) 박동빈과 사별한 뒤 처음으로 근황을 전하며 그리움을 드러냈다.

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이상이는 1일 자신의 SNS에 "보고 싶어... 사랑해"라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 딸 지유 양과 나란히 그네를 타고 있는 이상이의 모습이 담겼다. 푸른 바다를 바라보며 딸의 손을 꼭 잡은 채 시간을 보내는 모습이 잔잔한 감동을 안겼다.

이번 게시물은 지난 4월 남편 고 박동빈과 사별한 이후 처음 공개한 근황이다.

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남편을 향한 짧지만 절절한 한마디는 여전한 그리움을 짐작하게 하며 많은 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

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팬들도 댓글을 통해 "많이 기다렸다", "늘 건강하시길 기도한다", "지유와 함께 힘내시길 바란다", "이게 꿈이었으면 좋겠다" 등 위로와 응원의 메시지를 전했다. 이상이는 팬들의 댓글에 직접 답글을 남기며 감사한 마음을 전했다.

고 박동빈은 지난 4월 29일 경기도 평택시의 한 식당에서 쓰러진 채 발견돼 향년 56세로 세상을 떠났다.

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당시 범죄 혐의점은 발견되지 않았으며, 사인은 심장병으로 알려졌다.

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고 박동빈과 이상이는 드라마 '전생에 웬수들'을 통해 인연을 맺어 연인으로 발전했고, 2020년 결혼해 슬하에 딸 지유 양을 두고 있다.

두 사람은 과거 방송을 통해 딸이 태어나자마자 심장병 수술을 받았던 사연을 공개하며 많은 응원을 받기도 했다.

남편을 떠나보낸 지 약 95일. 이상이는 딸과 함께한 소중한 일상을 공개하면서도 "보고 싶어... 사랑해"라는 한마디로 여전한 그리움을 전해 보는 이들의 안타까움을 더했다.

narusi@sportschosun.com