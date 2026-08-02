전현무, 결정사서 최하점 받고 충격 "나 영포티야!" 항변 ('사당귀')

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[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'의 전현무가 결혼정보회사(이하 결정사)에서 나이 점수 1점으로 최하점을 받아 충격을 선사한다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 5.6%를 기록하며 216주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오늘(2일) 방송되는 '사당귀'에서 전현무의 결정사 등급이 전격 공개돼 관심이 집중된다. 결정사 대표 차희연은 77년생인 전현무에게 "50대면 나이 점수가 최하위인 1점이다"라고 칼 같은 평가를 내린다. 생각지도 못한 점수에 충격을 받은 전현무는 만 나이를 강조하며 "나 영포티야!"라고 강력하게 항변한다.

외모 점수 측정이 이어지자 뜻밖의 치열한 공방전이 펼쳐진다. 나이에서 굴욕을 맛본 전현무는 "외모만큼은 무조건 만점"이라며 뻔뻔한 자신감을 드러내고, 구원투수로 나선 김숙 역시 "현무 외모면 4점은 줘야지"라며 힘을 보탠다. 하지만 차희연 대표는 "전현무 씨가 변우석 씨는 아니지 않냐"라며 팩폭 돌직구를 날려 결정사의 까다로운 기준을 다시 한번 실감케 한다.

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전현무의 외모가 화두에 오르자 상황을 말없이 지켜보던 '77 프렌즈' 이영표가 등판한다. 이영표는 마치 본업인 축구 해설 모드에 돌입한 것처럼 진지하게 메모를 시작하더니, 침착하게 분석을 내놓는다. "나이가 50이면 외모는 아무 의미가 없다"라고 운을 뗀 이영표는 "나이가 1점이니 외모도 볼 필요 없이 당연히 1점"이라는 냉철한 논리로 전현무의 외모 점수 논쟁을 단번에 잠재운다

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참다못한 전현무가 "너랑 나랑 동갑이잖아!"라고 버럭 소리를 지르지만, 이영표는 눈 하나 깜짝하지 않고 "나는 유부남이고 너는 미혼"이라며 단칼에 선을 그어 현장을 폭소케 했다는 후문.

외모부심을 부리며 자신만만해하는 전현무와 최하점을 확신하는 이영표의 팽팽한 의견 대립이 이어지는 가운데, 까다롭기로 유명한 결정사에서 전현무가 높은 등급을 받을 수 있을지 '사당귀' 본방송을 통해 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com