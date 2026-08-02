성시경, '이상형 고백' 조현아에 의미심장 "좀 더 사귀어봐야겠다" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 조현아가 오랜 팬 성시경을 만난다.

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오늘(2일) 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 조현아가 성시경과 만나 잊을 수 없는 하루를 보내는 모습이 공개된다.

최근 '성시경의 고막남친'에서 성시경이 이상형이라고 밝힌 조현아가 마침내 성시경을 만났다. 조현아가 자신의 캠핑장으로 성시경을 초대한 것. 특히 성시경을 두고 본인의 캠핑장에 "처음으로 초대한 남자" 라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 조현아는 성시경과의 첫 캠핑이 시작되자 극도로 긴장해 땀을 뻘뻘 흘리고, 눈도 제대로 마주치지 못하며 소녀로 돌아간 듯한 모습을 보였는데. 이를 지켜보던 스튜디오에서도 "진짜 좋아하나 보다", "사람이 굳었다" 며 조현아의 팬심에 십분 공감했다.

한편, 성시경은 조현아의 손이 작아서 놀랐다며, 조현아의 손과 본인의 손을 살포시 맞댔는데. 이에 조현아는 나 홀로 설레는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 또한, 성시경은 "너는 좀 더 사귀어봐야겠다" 라며 심쿵 멘트를 건네는가 하면, 연애관에 대한 솔직한 이야기를 나누던 중 "우리는 비밀연애 해도 안 들켜"라고 자신 있게 말했다고. 과연 그 이유는 무엇일지 방송을 통해 확인할 수 있다.

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이어, 성시경은 조현아만을 위한 요리를 선보여 또 한 번 조현아를 설레게 했는데, 성시경이 요리하는 모습을 단 한 순간도 놓치지 않으려는 듯 연신 사진을 찍어대는 조현아의 모습에 지켜보던 모두가 박장대소 했다고. 성시경은 특급 팬서비스의 마무리로 즉석 연주와 라이브까지 선보였는데, 이를 듣던 조현아는 돌연 눈물을 왈칵 쏟아버리고 말았다고. 과연 무슨 사연이었을지 관심이 집중된다.

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조현아의 설렘 가득! '성시경 단독 팬미팅'은 어떻게 마무리됐을지, 8월 2일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com